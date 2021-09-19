وفد «الشيوخ» يواصل الرقابة على الانتخابات الروسية 

زار وفد مجلس الشيوخ المصري، المشارك في الرقابة على الانتخابات البرلمانية الروسية «الدوما»، اليوم، مقر اللجنة العليا الروسية المشرفة على الانتخابات، وهي هيئة مستقلة لضمان نزاهة الانتخابات تراقب بدقة، وتبلغ الجهات المختصة حال وجود أي خلل أو اشتباه في تزوير أو خلافه.

التقى الوفد أعضاء اللجنة العليا في إطار دوره في المراقبة على الانتخابات، وكان الوفد قد توجه إلى المركز الرئيسي لفرز الأصوات وإعلان النتائج والإحصاءات ومقره أرض المعارض بوسط العاصمة موسكو.

عقب هذه الجولة، زار وفد مجلس الشيوخ المصري، مجلس الشيوخ الروسي مع الوفود الدولية الأخرى.

المراقبون الدوليون

كان الوفد المصري، شارك فور وصوله إلى روسيا في اجتماع ضم جميع المراقبين الدوليين مع جريجوري كاراسين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الفيدرالي لروسيا الاتحادية.

ناقشت الوفود المشاركة في الاجتماع تفاصيل المراقبة على الانتخابات والإجراءات التنظيمية لتحرك المراقبين داخل العاصمة موسكو وخارجها، خاصة في الريف والأماكن النائية.

يذكر أن وفد مجلس الشيوخ المصري ضم النائبة نيفين جورج الأنطون، عضو لجنة الصحة، والنائب شريف الجابري، عضو لجنة الشباب والرياضة، والنائب محمود القط عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

الانتخابات البرلمانية الروسية

جدير بالذكر أن الانتخابات البرلمانية الروسية، تجري حالياً لأول مرة إلكترونيا بجانب الطريقة التقليدية، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتمتد الانتخابات لأول مرة في تاريخها لمدة 3 أيام وليس ليومين كالمعتاد، وذلك للتسهيل على الناخبين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم للوصول إلى أماكن الانتخاب.

يذكر أن نحو 14 حزباً تشارك في الانتخابات البرلمانية الروسية التي بدأت يوم الجمعة 17 سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى العديد من المرشحين المستقلين، وكان الإقبال الأكبر في أول أيامها من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بينما بدأ العاملون في التوافد على مقار الانتخاب بعد انتهاء أعمالهم، حيث تبدأ العملية الانتخابية من 8 صباحاً وحتى 8 مساء.