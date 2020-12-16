عضو مجلس الشيوخ: سنخرج بصيغ قانونية تُناسب الشارع المصري

أكد المستشار عبد الله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق وعضو مجلس الشيوخ، أن الأجندة القادمة تشريعية، ومن خلال مسيرته القضائية يكون الرافد الأكبر فيها المشاكل الناجمة عند تطبيق القانون قائلا: "نحن نحمل خبرة فيما يخص التطبيق الذي يكتنف أي قانون لدى تطبيقه".

وأضاف "عصر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on"، أنه سيتم العمل على تعديلات في القوانين المهمة من خلال الغرفتين "النواب والشيوخ"، للوصول إلى صيغة تتفق مع حقيقة المجتمع المصري، وليست نظرية فقط لكنها تتوافق مع الشارع المصري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التنوع الحزبي الذي نجم عن انتخابات مجلس الشيوخ، مؤثر، حيث إن أغلب الغرفة من المنتخبين وهم ممثلو الشعب الحقيقيون، ويحملون أمانة إرادة الشعب المصري الحقيقية، كما أن النائب المنتخب يحمل نبض الشارع المصري ويرصد مشكلاته الحقيقية على أرض الواقع.

وتابع: "حتى المعينون لهم دور خاص لأنهم خبراء بوسعهم تصحيح المسار إذا ماحاد النقاش داخل الغرفة عن الهدف، التشريع علم له ركائزه وطريقته وأدواته وفقاً لدراسات، لكن يظل المنتخبون هم الأصل في العملية الانتخابية".