«نجدة الطفل» يتحرك ضد خطوبة طفلين لم يتجاوزا الـ12 عامًا في الجيزة

قال الدكتور صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن المجلس القومي قدم بلاغًا للنائب العام بخصوص واقعة خطبة طفلين لا يتجاوز عمرهما الـ12 عامًا بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وذلك بعدما جرى رصد حفل الخطوبة عبر صفحات التواصل الاجتماعي لعرس الطفلين، صباح أمس.

«الأمومة والطفولة»: المنظومة تلقت بلاغًا عبر الخط الساخن بشأن خطبة طفلين

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن منظومة نجدة الطفل تلقت بلاغًا، أمس السبت، عبر الخط الساخن نقلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشر صور لخطبة طفلين صغيرين، وعلى الفور كلفت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، بإبلاغ اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة للتأكد من صحة الواقعة، والتي جرى التأكد من صحتها بالفعل.

نيابة البدرشين تحقق في الواقعة

وأوضح أن النيابة العامة قامت باتخاذ كافة إجراءتها لتوفير سبل الدعم والحماية للأطفال بما يتفق مع مصلحتهم، لافتا إلى أن الخط دائمًا ما يقف ضد أيا من الممارسات التي من شأنها تشكيل انتهاك لحقوق الطفل، وتباشر نيابة البدرشين الجزئية تحقيقاتها حول الواقعة.

الأهالي: «الطفلين بيحبوا بعض»

وأكد أن والدي الطفلين يعملان بائعين متجولين، وقام الخط بالتأكد من صحة وقوع الواقعة ليتبين بعدها بأنها حفل للخطوبة، ومن ثم إبلاغ النيابة العامة، وأحيلت الواقعة للجهات المعنية، «نيابة البدرشين بتحقق حاليا في الواقعة، وأهالي الأطفال قالوا أن الطفلين بيحبوا بعض وده نفس الكلام اللي بنسمعه في كل واقعه مشابهة، وجرى تحرير محضر لأسرة الطفلين».

مناشدة عاجلة من «الأمومة والطفولة» للمواطنين

وناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع وكافة وقائع تعريض الأطفال للخطر عبر آليات منظومة حماية الطفل وهي خط نجدة الطفل على رقم الخط الساخن 16000، ويعمل على مدار 24 ساعة يوميًا أو من خلال تطبيق «الواتس آب» على الرقم 01102121600، أو من حلال تطبيق «نبتة مصر» أو على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».