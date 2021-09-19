وفاء عامر للسيسي: شكرًا على القوانين التي تحمي الإنسان والإنسانية

حرصت الفنانة وفاء عامر، على توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قراره الأخير، الذي وجه خلاله بتدفيق البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم، بالتنسيق والتعاون مع النقابات الثلاثة المهن التمثيلية، والسينمائية، والموسيقية، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية، والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر، مثل الشيخوخة والعجز وغيرها.

وكتبت وفاء عامر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «شكرًا للرئيس على بيان شمول الفنانين في قائمة التأمين ضد المخاطر.. شكرًا على القوانين التي تحمي الانسان والإنسانية.. شكرًا على حمايتك لأرضنا وأولادنا.. شكرًا على وجودك زعيم مصر والمصريين».

وأضافت وفاء عامر، قائلة: «القائد الذي لا ينام نحترمك ونقدر مجهودك وننتظر المزيد»، حيث اختتمت حديثها بقولها: «فنانة مصرية.. فخورة بحضرتك».

وكانت نقابة المهن التمثيلية، وجهت الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال بيانٍ رسمي، قالت فيه: «يتقدم نقيب المهن التمثيلية ومجلس الإدارة وجموع فناني مصر بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية على رعايته الدائمة وحرصة على الشعب المصري وبخاصة الفنائين الذين قد شملهم بالتوجيه نحو تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، وبخاصة العاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، لتوقير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، لحماية وتعزيز دور القوة الناعمة لمصر فنيًا وإبداعيًا وثقافيًا.. تحيا مصر.. تحيا مصر».