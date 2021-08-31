بعد إصابتها بارتجاج في المخ.. وفاء عامر تدعم نهال عنبر: «عملة نادرة»

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة دعم للفنانة نهال عنبر، بعد تعرضها لوعكة صحية، أثناء تقديم عرض مسرحية «زقاق المدق» في الإسكندرية، ونشرت وفاء عامر، صورة للفنانة نهال عنبر، عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»، معلقة عليها: «خدومة وجدعة وعمري ما قصدتها في حاجة واعتذرت عنها أو تهربت، هي عملة نادرة غالية، محترمة، كلما أتى عليها عام ازدادت حبا وقيمة وجمالا، ألف مليون سلامة يا حبيبتي».

إصابة نهال عنبر بارتجاج في المخ

وتعرضت الفنانة نهال عنبر، لارتجاج في المخ، بسبب سقوط قطعة من ديكور المسرح على رأسها، وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات في منطقة العلمين، ومن المقرر أن تغادر المستشفى اليوم، وتعود لمارسة العمل على المسرح فور تحسن حالتها.

مسرحية «زقاق المدق»

ويشارك عدد من النجوم في مسرحية «زقاق المدق»، وهم: نهال عنبر، دنيا عبدالعزيز، كريم الحسيني، محسن محيي الدين، ضياء عبدالخالق، عبدالله سعد، عصام مصطفى، أحمد شومان، حسان العربي، إبراهيم غنام، هاني عبدالهادي، وصابر رامي، وإخراج عادل عبده.

أعمال فنية جديدة لـ نهال عنبر

وتنتظر نهال عنبر، عرض فيلم «الحفلة 9» في دور العرض خلال الأيام المقبلة، بطولة غادة عبدالرازق، نهال عنبر، أحمد وفيق، طارق صبري، عزوز عادل، إيهاب فهمي، كمال أبو ريه، وصبحي خليل، تأليف عمر عبدالحليم.

آخر أعمال الفنانة نهال عنبر

وشاركت الفنانة نهال عنبر، في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل «الطاووس» بطولة جمال سليمان، نهال عنبر، سهر الصايغ، سميحة أيوب، هبة عبدالغني، خالد عليش، رانيا محمود ياسين، مهند حسني، فرح الزاهد، وأحمد فؤاد سليم، تأليف كريم الدليل ومحمد ناير، إخراج رؤوف عبدالعزيز، وناقش المسلسل قضايا الاغتصاب التي تتعرض لها الفتيات وتدخل أصحاب النفوذ والشباب الأثرياء المدللين.