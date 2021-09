ثوران بركان على جزيرة لابالما الإسبانية وعمليات إجلاء للسكان (فيديو)

ثار بركان في جزيرة «لا بالما» الإسبانية بالمحيط الأطلسي، اليوم الأحد، بعد أسبوع من النشاط الزلزالي المتراكم، الأمر الذي دفع السلطات لتسريع وتيرة عمليات إجلاء قرابة ألف شخص، أعلن معهد علم البراكين في جزر الكناري عن ثوران بركان «كومبر فيجا»، والذي يعود آخر ثوران له إلى عام 1971.

وانطلقت أعمدة ضخمة من الدخان الأبيض والأسود من موقع بالتلال البركانية حيث كان علماء يتابعون عن كثب تراكم الحمم البركانية المنصهرة عند السطح وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وشوهدت حمم سائلة باللون الأحمر في الجزء السفلي من مقذوفات سوداء انطلقت في الهواء، وبعد أيام مما أطلق عليه العلماء «سرب الزلازل»، بدأت سلطات لا بالما اليوم الأحد بالفعل في إجلاء بعض السكان الذين يصعب عليهم التحرك.

