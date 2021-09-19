ثوران بركان على جزيرة لابالما الإسبانية وعمليات إجلاء للسكان (فيديو)

ثار بركان في جزيرة «لا بالما» الإسبانية بالمحيط الأطلسي، اليوم الأحد، بعد أسبوع من النشاط الزلزالي المتراكم، الأمر الذي دفع السلطات لتسريع وتيرة عمليات إجلاء قرابة ألف شخص، أعلن معهد علم البراكين في جزر الكناري عن ثوران بركان «كومبر فيجا»، والذي يعود آخر ثوران له إلى عام 1971.

وانطلقت أعمدة ضخمة من الدخان الأبيض والأسود من موقع بالتلال البركانية حيث كان علماء يتابعون عن كثب تراكم الحمم البركانية المنصهرة عند السطح وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

سلطات الجزيرة تجرى عمليات إجلاء لبعض السكان الذين يصعب عليهم التحرك

وشوهدت حمم سائلة باللون الأحمر في الجزء السفلي من مقذوفات سوداء انطلقت في الهواء، وبعد أيام مما أطلق عليه العلماء «سرب الزلازل»، بدأت سلطات لا بالما اليوم الأحد بالفعل في إجلاء بعض السكان الذين يصعب عليهم التحرك.

LIVE: Volcano erupts on La Palma in the Canary Islands https://t.co/OFlTKfiJly — Reuters (@Reuters) September 19, 2021

لا بالما، التي يبلغ عدد سكانها 85 ألف نسمة، واحدة من 8 جزر في أرخبيل جزر الكناري الإسباني، وتقع في أقرب نقطة من أفريقيا، على بعد مائة كيلومتر فقط من المغرب،يقل عدد السكان في المنطقة القريبة من الطرف الجنوبي للجزيرة.

زلزال بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر وقع قبل ثوران البركان

أبلغت السلطات سكان خمس قرى مجاورة بأن يكونوا في حالة تأهب واستعداد لمغادرة منازلهم في حال ثار البركان.

يشار إلى أن زلزال بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر وقع قبل ثوران البركان، حيث شعر السكان باهتزازات نتيجة النشاط الزلزالي على السطح.

وقالت اللجنة العلمية للوقاية من مخاطر البراكين إن هناك احتمالا بشعور السكان بالزلازل الأقوى، وقد تتسبب في أضرار ببنايات.

كما أشارت اللجنة إلى أن امتداد الساحل الجنوبي الغربي للجزيرة معرض لخطر وقوع انهيارات أرضية، وحوادث تساقط صخور.