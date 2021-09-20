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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-9-2021 في محافظات مصر

كتب:

الوطن
02:04 ص | الإثنين 20 سبتمبر 2021
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم

يبحث الكثير من المسلمون بشكل يومي على مطالعة مواقيت الصلاة، للحفاظ على أداء الصلوات الخمس في مواعيدها، وترصد «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الاثنين، الموافق 20 سبتمبر الجاري، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها للقارئ على مدار اليوم، وفقاً لما حدده الموقع الرسمي الخاص بالهيئة المصرية العامة للمساحة، في التقرير التالي.. 

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتًا بسيطًا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 04:15

أذان الظهر: 11:48

أذان العصر: 03:16

أذان المغرب 05:54

أذان العشاء: 07:12

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 04:19

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب: 06:00

أذان العشاء: 07:18

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 04:15

أذان الظهر:  11:49

أذان العصر: 03:18

أذان المغرب 05:56

أذان العشاء: 07:14

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:18

أذان الظهر: 11:49

أذان العصر: 03:16

أذان المغرب 05:54

أذان العشاء: 07:11

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 04:13

أذان الظهر: 11:47

أذان العصر: 03:16

أذان المغرب: 05:54

أذان العشاء: 07:11

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما تشهد مواقيت الصلاة في الدول العربية حالة من التفاوت، وجاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 05:24

أذان الظهر: 01:01

أذان العصر: 04:29

أذان المغرب 07:07

أذان العشاء: 08:27 

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:48

أذان الظهر: 12:13

أذان العصر: 09:39

أذان المغرب 06:18

أذان العشاء: 07:48

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:53

أذان الظهر: 12:14

أذان العصر: 03:39

أذان المغرب 06:19

أذان العشاء: 07:49

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