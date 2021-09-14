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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-9-2021 في محافظات مصر

كتب:

الوطن
02:16 ص | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم

يبحث الكثيرون من المواطنين عن مواقيت الصلاة بشكل يومي، حيث تختلف من محافظة لأخرى حسب حركة الشمس، وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات المختلفة التي تقدمها لمتابعيها، مواقيت الصلاة في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021، وفقًا لموقع الهيئة المصرية للمساحة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتًا بسيطًا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 04:11

أذان الظهر: 11:50

أذان العصر: 03:21

أذان المغرب 06:01

أذان العشاء: 07:20

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 04:15

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 03:26

أذان المغرب: 06:07

أذان العشاء: 07:26

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 04:11

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب 06:03

أذان العشاء: 07:22

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:15

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:20

أذان المغرب: 06:01

أذان العشاء: 07:19

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 04:09

أذان الظهر: 11:50

أذان العصر: 03:20

أذان المغرب: 06:01

أذان العشاء: 07:19

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما تشهد مواقيت الصلاة في الدول العربية حالة من التفاوت، وجاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 01:03

أذان العصر: 04:34

أذان المغرب 07:15

أذان العشاء: 08:35   

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:45

أذان الظهر: 12:15

أذان العصر: 03:42

أذان المغرب 06:24

أذان العشاء: 07:54

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:51

أذان الظهر: 12:16

أذان العصر: 03:41

أذان المغرب 06:25

أذان العشاء: 07:55

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