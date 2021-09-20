عفاف راضي: احتفاء الجمهور بي جعلني ألوم نفسي على ابتعادي عن الفن

أعربت الفنانة عفاف راضي، عن اعتزازها بالعودة والوقوف على مسرح دار الأوبرا المصرية، من خلال الحفل الذي عادت به لجمهورها مؤخرًا، في إطار الاحتفال بذكر رحيل الموسيقار بليغ حمدي، «سعيدة بترحيب الجماهير لي ولهفتهم عليّ، خلاني ساعات ألوم نفسي إني بعدت شوية، لكن ترحيب الجماهير بي أسعدني كثيرًا»، موضحة أن الأجيال الجديدة لم تنسَ أغانيها، ولمست ذلك ليس من خلال الحفل فقط، بل من منصات التواصل الاجتماعي أيضًا، كـ«يوتيوب» وغيره، وحجم المشاهدات والتعليقات.

عفاف راضي: كثير من الشباب والكبار يبحثون عن الفن الراقي

وأضافت «راضي»، خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن كثيرين لديهم حنين دائمًا للرقي والأصالة في الغناء والفن، «فيه شباب صغيرين وكبار يبحثون عن هذا الفن الراقي»، موضحة أن لديها رصيد كبير من الأغاني مع الراحل بليغ حمدي، مثل «ردوا السلام» و«قاعدة لوحدي في البيت»، و«جرحتني عيونه السودة» و«كله في المواني»، و«قضينا الليالي»، فضلًا عن الكثير من الأغاني.

كيف عبرت عفاف راضي عن حبها لأغنية «لمين يا قمر»

وأوضحت الفنانة عفاف راضي، أن أغنية «لمين يا قمر» تمثل مشاعر خاصة بها، وتشعر بمشاعر مختلفة عندما تُغنيها، «الأغنية رومانسية أوي وكلماتها ناعمة وراقية وصوتي فيها فيه مساحة بيديني براح في التحرك عبر الأبعاد الصوتية التي تظهر امكانياتي الفنية»، موضحة أن وقوفها على المسرح بعد غياب سنوات طويلة يختلف في عام 2021 مقارنة بالماضي، «فيه فرق كبير، وفيه فرق الخبرة، وأداء كان فيه حاجات زمان مع قلة الخبرة ممكن تقع مني».