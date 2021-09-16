عفاف راضي تستعد لحفلها الغنائي اليوم.. ومتابعون: وحشتينا

تحيي الفنانة الكبيرة والقديرة عفاف راضي مساء اليوم، على مسرح دار الأوبرا المصرية حفلا غنائيا كبيرا، بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي.

وتقدم عفاف خلال الحفل عددا من أغاني الملحن بليغ حمدي، منها «تعالى جنبي» و«يلا يا دنيا»، و«حبيتك» و«لمين يا قمر»، و«دوري بينا»، و«عطاشة» و«المواويل» و«واقفة» و«لو ضاع الحب من الدنيا».

ترحيب الجمهور بعودة عفاف راضي

وقد لاقي خبر إحياء عفاف راضي حفلا غنائيا بعد غياب فترة طويلة، إشادات من الجمهور وتشجيعا لها؛ إذ جاءت التعليقات علي خبر حفلها الذي أعلنته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كالتالي:

«صوت الشباب الدايم الدكتورة عفاف راض آخر حبات عقد لؤلؤ الزمن الحميل»، وعلق آخر: «من أجمل الأصوات اللي بحبها وكل أغانيها، وحشتينا يا عفاف ربنا يوفقك»، وأضاف ثالث: «ما أجمل الطرب الأصيل عندما يشدو من مطربة عظيمة، الدكتورة عفاف»، وجاء تعليق رابع: «عودة موفقة للفنانة عفاف راضي صوت شجي له نكهة خاصة وأغانيها لا تنسى حقا».

عفاف راضي: بليغ حمدي له فضل كبير علي

وقالت عفاف راضي، في تصريح تلفزيوني، إن مشاركتها في احتفالية ذكرى رحيل بليغ حمدي يعد ردا للجميل؛ إذ أنه كان له الفضل في مشوارها الفني، كما أن دراستها للأوبرا ساعدتها كثيرا وجعلت الموسيقار الراحل يقول عنها: «إن عفاف راضي فيروز الغناء الجديدة».

توضح عفاف: «عندما تعرفت على الموسيقار بليغ حمدي جعلنى أشارك في حفل مع الراحل عبدالحليم حافظ وكنت وقتها لم أتخرج وبالفعل لحن لي أغنية رد السلام وغنتها في الحفل».