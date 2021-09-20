عفاف راضي تكشف تفاصيل أول لقاء جمعها ببليغ حمدي: حاولت أهرب

سردت الفنانة عفاف راضي، تفاصيل أول لقاء جمعها بالموسيقار الراحل بليغ حمدي، مشيرة إلى أنه كان خلال حفل بميدان التحرير، أثناء فترة دراستها في معهد الكونسرفتوار، وفوجئت بشقيقها يناديها: «قالي تعالي بسرعة، فخوفت يكون فيه حاجة في البيت، لكن أول ما خرجت قالي بليغ حمدي بيدور عليكي، طبعًا كان هيبة، بليغ حمدي بنفسه بيدور عليا وأنا كنت في سن الـ18 سنة».

طلب مني الحضور يوميًا الساعة الثامنة صباحا

وكشفت «راضي»، خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، تفاصيل اللقاء الذي جمعها ببليغ حمدي، إذ توجهت لمكتبه، وسألها عن غنائها، مضيفة «غنيت له موشحات، قالي وقتها تعالي كل يوم الساعة 8 الصبح، مكنتش خايفة وقتها، لأن سني كان صغير، وكان بيسمّع الناس اللي حوليا صوتي كورشة عمل».

عفاف راضي: «ردوا السلام» كانت أول أغنية في رصيدي الفني

وعن سر اختياره لها، ردت الفنانة عفاف راضي: «حس فيا شيء مختلف وجديد بملامح مختلفة، وأول رصيد ليا في الأغاني مع بليغ حمدي كانت أغنية (ردوا السلام)، وكانت أول أغنية أغنيها لنفسي على الإطلاق، ومش بس كانت أول أغنية ليا مع بليغ حمدي، دي أول أغنية في رصيدي الفني على الإطلاق»، مؤكدة أن هذه الأغنية «ردوا السلام» كانت الانطلاقة الحقيقية لها.

حاولت أهرب من حفل لعبد الحليم حافظ

وتابعت: «المفروض أي مطرب بيفضل يجرب 10 أو 15 مرة عشان تفرقع معاه الدنيا لكن (ردوا السلام) كانت انطلاقة جامدة جدًا لي، بعدها بليغ حمدي قالي فيه حفلة كمان أسبوع لعبد الحليم حافظ، هتغني الأغنية دي، قولتله مش معقول يعني كمان أسبوع وقدام عبد الحليم حافظ مرة واحدة، مش هعرف، حاولت أهرب وأقوله أني تعبانة لكن قالي متحاوليش تهربي».