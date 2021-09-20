كوريا الشمالية تندد بمساعدة أمريكا إستراليا في بناء غواصات نووية

نددت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، بقرار واشنطن، مساعدة إستراليا في بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، ووصفتها بأنها خطوة غير مرغوب فيها وخطيرة للغاية، ويمكن أن تؤدي إلى سباق تسلح نووي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقال رئيس قسم الأخبار الأجنبية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، لوكالة الأنباء المركزية، إن بيونج يانج ستتخذ إجراءات مضادة مماثلة إذا كان لذلك القرار تأثيرا سلبيا طفيفا على أمن البلاد.

مسؤول كوري: هذه الأعمال ستخل بالتوازن الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

وقال المسؤول الكوري الشمالي، إن هذه الأعمال غير مرغوب فيها، وخطيرة للغاية وستخل بالتوازن الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وستطلق سلسلة من سباق التسلح النووي.

«بيونج يانج»: ندرس عن كثب خلفية القرار الأمريكي

وأضاف المسؤول الكوري، أن بلاده تدرس عن كثب خلفية القرار الأمريكي، منتقدا إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقال إن المعايير المزدوجة للولايات المتحدة تقوض النظام الدولي والأعراف المقبولة عالميا وتهدد السلام والاستقرار العالميين.

وأيد المسؤول، انتقادات الصين ودول الجوار الأخرى بأن الاتفاق يقضي على الاستقرار الإقليمي والنظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن الوضع السائد يظهر مرة أخرى أن تعزيز قدرات الدفاع الوطني من منظور طويل الأمد لا ينبغي إهماله ولو قليلا، من أجل مواجهة البيئة الأمنية الدولية المتغيرة باستمرار.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت الأربعاء الماضي، إطلاق شراكة أمنية ثلاثية جديدة مع أستراليا وبريطانيا، وقالت إن الدولتين ستعملان أيضا على تزويد أستراليا بغواصات نووية مسلحة تقليديا.

من جانبها، ألغت حكومة أستراليا صفقة بقيمة 40 مليار دولار لشراء غواصات فرنسية، وقررت استبدالها بأخرى أمريكية تعمل بالوقود النووي، فيما استدعت باريس، الجمعة الماضية، سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا، احتجاجا على الاتفاق الأمني الذي ضم واشنطن وكانبيرا بالإضافة إلى لندن، تسبب في إلغاء عقد الغواصات.