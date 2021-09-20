رفع 52 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

تمكنت أجهزة الأمن من رفع 52 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع، واتخذت الإجراءات القانونية بحق تلك السيارات المتهالكة من خلال تحرير محاضر تشمل مواصفاتها وأرقام لوحاتها المعدنية؛ لمساعدة أصحابها في استكمال الإجراءات القانونية في حالة البحث عن تلك السيارات أو محاولة الحصول عليها مرة أخرى.

رفع السيارات والشوارع المتهالكة

وتواصل أجهزة الأمن، حملاتها في الشوارع والميادين خاصة في القاهرة الكبرى وميادين المحافظات والشوارع الرئيسية؛ لرصد السيارات والدراجات النارية المتهالكة المركونة في الشوارع لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وتمكنت أجهزة الأمن من رفع عدد كبير من تلك السيارات خلال الحملات المتواصلة في الأسابيع الماضية.

وساهمت الحملات المرورية التي شنتها أجهزة الأمن، في رصد عدد من السيارات المركونة في شوارع القاهرة فتم رفعها بالأوناش، وكذلك رفع عدد من الدراجات النارية المتهالكة والسيارات من شوارع الجيزة، واتخذت الإجراءات القانونية بحقها.

حملات على الطرق السريعة لضبط المخالفين للملصق الإلكتروني

وفي سياق متصل، تواصل الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ لرصد المخالفات المرورية على الطرق السريعة والفرعية، وخاصة مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني التي انتهت مهلة السماح بتركيبه يوم 18 سبتمبر الجاري، وأن أجهزة الأمن تواصل حملاتها لضبط الخارجين على القانون من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

ضبط 2769 مخالفة مرورية متنوعة

وتأتي حملات وزارة الداخلية؛ تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، للحد من وقوع الحوادث على الطرق، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 2769 مخالفة مرورية متنوعة.