«لمدة 12 ساعة يوميا».. مطار كابول يفتح أبوابه أمام المسافرين

أعلنت هيئة الطيران المدني الأفغانية، اليوم، فتح مطار كابول أمام جميع الرحلات التجارية الدولية، لمدّة 12 ساعة يومياً، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على استيلاء حركة طالبان على الحكم في أفغانستان وبسط نفوذها على البلاد.

تجهيز المطار للرحلات الجوية ليلا

أكدت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية ومراسل «سكاي نيوزعربية» أن هناك قرار جديد ينص على أنّ يعمل المطار بشكل يومي من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءاً بموجب 12 ساعة يومياً، وقد أفادت عدّة تقارير صحفية أن أول رحلة تجارية دولية أقلعت من المطار توجهت إلى إسلام أباد، يوم أمس الأحد، كما يتم تجهيز المطار للرحلات الجوية ليلاً.

فوضى في مطار كابول بعد سيطرة طالبان

وكان مطار كابول قد شهد في أغسطس الماضي فوضى عارمة في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عقب 20 عاماً من التواجد في البلاد وزحف مقاتلي حركة طالبان نحو العاصمة كابول ودخول القصر الرئاسي وإعلان السيطرة على الحكم.

مغادرة 150 ألف شخص عبر مطار كابول

وقد شهد المطار مغادرة أكثر من 150 ألف شخص خلال أيّام، حيث تنوعت الأسباب بين عمليات إجلاء أجانب أو فرار أفغان، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل، وكانت قوات المشاة البحرية الأمريكية قد أحدثت أضراراً كبيرة في مطار كابول الذي يعد أكبر مطارات أفغانستان وذلك قبل أن تتم إكمال عملية الإخلاء بشكل كامل، إذ قدرت مبالغ تلك الأضرار بما يقارب 20 مليون دولار.

حركة طالبان تؤمن مطار كابول

وتعمل حركة طالبان الآن على تأمين المطار فقط، ويطلب من الموظفين الأفغان السابقين من الذكور والإناث العودة إلى وظائفهم، ويذكر أن منتصف شهر سبتمبر الجاري قد شهد وصول أول رحلة تجارية أجنبية منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.