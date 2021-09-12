موعد تشغيل مطار كابول.. وإسلام أباد تسير أولى الرحلات

أعلنت حركة طالبان، اليوم الأحد، أنّ موعد تشغيل مطار كابول سينتهي خلال يومين المقبلين، لتعود بعد ذلك الرحلات الجوية الدولية والداخلية.

وكان أحد مسؤولي حركة طالبان قد أفاد، بحسب قناة «طلوع نيوز» الأفغانية، أنّ موعد تشغيل مطار كابول بما في ذلك جميع الرحلات سيكون خلال يومين فقط.

موعد تشغيل مطار كابول وعودة الرحلات الداخلية والدولية

وصرّح مولوي عبد الهادي حمدان، مدير مطار كابول الدولي، أنّه بالفعل تم استئناف الرحلات الداخلية، فيما ستبدأ عودة جميع الرحلات الجوية الدولية والداخلية في أقرب وقت وذلك فور الانتهاء من الأمور الفنية، وكانت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية قد أعلنت أنها بصدد تسيير رحلات تجارية من إسلام أباد إلى مطار كابول الدولي بداية من يوم غد الاثنين.

إصلاح 90% من المشاكل الفنية بالمطار الدولي

وفي السياق ذاته، أكد مطلق القحطاني، مبعوث وزارة الخارجية القطرية إلى أفغانستان، أن مطار كابول الدولي أصبح صالحا للملاحة الجوية ولتسيير واستقبال الرحلات الداخلية والدولية، مشيرًا إلى أن رحلة جوية تجارية غادرت المطار ولم تكن ضمن عمليات الإجلاء.

من جانبه أوضح المهندس محمد النعيمي، أحد الفنيين العاملين في مطار كابول الدولي، أنّه تم الانتهاء من إصلاح 90% من المشاكل الفنية التي كان يعاني منها المطار.

يذكر أنّ حركة طالبان كانت قد فرضت سيطرتها على أفغانستان وتمكنت من دخول العاصمة كابول ومن ثم القصر الرئاسي وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وبذلك القرار الصادر عن بايدن يكون الوجود الأمريكي في أفغانستان قد انتهى عقب تواجد دام لمدّة 20 عاماً، وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أرسلت القوات الأمريكية إلى أفغانستان أواخر عام 2001 على خلفية هجمات 11 سبتمبر التي راح ضحيتها 3000 قتيل وتبنى تنظيم القاعدة مسؤوليته عن الهجوم الدامي، ورفعت الإدارة شعار الحرب على الإرهاب.