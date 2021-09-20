وزيرا الري والإسكان يغادران إلى دبي للمشاركة في المنتدى العربي الخامس

غادر ظهر اليوم الإثنين الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد ‏الموارد المائية والري، وكلاً من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديده، القاهرة إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية للمشاركة في فعاليات المنتدى العربي الخامس للمياه.

وذكر تقرير للمنتدى اليوم أنه من المقرر أن يلقي الوزيران كلمة لكل منهما في الجلسة الافتتاحية للمنتدى حول ‏تطوير نظم الري والصرف وتحلية مياه البحر والبحث عن موارد ومصادر ‏مائية بديلة، وتتضمن البحوث التي ستعرض في المنتدى موضوعات هامة مثل تكنولوجيا وإدارة وتداعيات تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد المعالجة ومياه الصرف الزراعي، والترابط بين الماء والطاقة والغذاء وحصاد المياه.

كذلك يتم إلقاء كلمة عن توقعات وتأثير التغير المناخي على موارد المياه وحالات دراسية مثل تأثير سد النهضة على موارد المياه وقطاع الزراعة في مصر، وتنمية المياه الجوفية في مواقع هامة مثل سيناء وقطاع غزة.

كما تتناول أوراق البحث المقدمة استخدام أحدث أدوات البحث من تكنولوجيا الفضاء والنماذج الرياضية وبرامج صنع القرار للحالات الخاضعة لظروف معقدة لاستخدام المياه المتاحة في ظل الندرة.

مذكرة تفاهم بين المجلس العربي للمياه واللجنة الدولية للري

ويبدأ المنتدى بكلمة للدكتور محمود أبو زيد ‏رئيس المجلس العربي، يتناول فيها رؤية المجلس لتحقيق الأمن المائي العربي والمشكلات ‏والمعوقات التي تحول دون تحقيقه.

كما أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس العربي للمياه واللجنة الدولية للري والصرف «ICID» وتستهدف تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة لتنمية قدرات العاملين في مجالات إدارة الموارد المائية والري والصرف، وتنظيم دورات تدريبية وتعليمية ومنتديات علمية مشتركة وندوات عبر الإنترنت وورش عمل للباحثين العرب.

وتمثل الاتفاقية خارطة طريق للتعاون بين المجلس العربي للمياه وكبريات المنظمات الدولية لإضفاء الطابع الرسمي والدولي على الأنشطة البحثية والتقنية والفنية في مجالات المياه والصرف والتنمية المستدامة، وتحقيق الأمن المائي العربي.