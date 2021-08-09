وزير الري يكشف فوائد فيضان النيل لـ«الوطن»: يعزز الأمن المائي ويغسل المجرى

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنَّ وزارة الموارد المائية والري استعدت لفيضان النيل للعام المالي الحالي 2021-2022 بخطة عمل يتمّ تنفيذها ومتباعتها على مدار الساعة، مؤكّداً أنَّ مصر تستفيد بكل قطرة مياه تصل إلي بحيرة السد العالي من أعالي نهر النيل في كافة الأغراض الزراعية والاستخدامات المنزلية والصناعية، كما يتم وضع سيناريوهات مختلفة لأدارة فيضان النيل طبقا لقياسات دقيقة وتوقعات مستقبلية محكمة.

الأحد المقبل.. غسل مجرى النيل بأطلاق كميات من المياه

وأوضح وزير الري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه بداية من الأحد المقبل منتصف أغسطس سوف يتمّ تطبيق إجراء غسل مجرى نهر النيل والمجاري المائية بالمياه، وذلك بتصريف كميات مياه مناسبة من السد العالي بهدف التخلص من الملوثات الموجوده في نهاية النيل وبالتحديد فرع رشيد، الأمر الذي يسهم في تحسين نوعية المياه في الفرع والتخلص من الأمونيا، وهو ما يسهم في الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها، كما يتمّ خفض نسبة الملوحة في المصارف الزراعية على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزير الري، أنَّ من بين الفوائد لفيضان النيل والاستغلال الرشيد له زيادة الناتج من طاقة المحطات الكهرومائية للسد العالي، وكذلك شحن خزانات المياه الجوفية غير المتجددة في جنوب وادي النيل وتنمية الزراعات الشاطئية باستخدام المياه الزائدة.

وتابع أنَّ لفيضان النيل فوائد عديدة ومختلفة أهمها تعزيز الأمن المائي وتحسين جودة مياه نهر النيل، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تحسين نوعية مياه الشرب حيث يعتبر نهر النيل المصدر الأساسي لمياه الشرب، موضحاً أنَّ تحسين نوعية المياه يسهم في تحسن مياه الري التي تستهلك في الزراعة وتصل نسبتها 85% من حصة مصر من المياه، مما يؤدي لإنتاج محاصيل خالية من أي ملوثات وزيادة في الإنتاج الزراعي.

تزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي

وكانت لجنة إيراد نهر النيل للعام المائي 2021-2022، قد عقدت اجتماعها، أمس الأحد، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، استعرض خلالها الأجتماع الإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم الفيضان الحالي، حيث أعلنت الوزارة تزايد معدلات سقوط مياه الأمطار بمنابع النيل، وتزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، والاستعداد لإطلاق كميات مياه إضافية من المياه بنهر النيل لغسيل مجري النهر وتحسين نوعية المياه خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

ويبدأ فيضان النيل في أغسطس من كل عام في مصر، كما يبدأ في يوليو في السودان ويستمر رفع الطوارئ في وزارة الري حتى نهاية سبتمبر من كل عام، بعد إنخفاض كميات الأمطار على الهضبة الأثيوبية، ويعتبر نهر النيل الأزرق القادم من الهضبة الإثيوبية أهم مصادر النيل، حيث يمد النيل بما يقرب من 85% من المياه.

السودان تعلن ارتفاع منسوب النيل إلى 17.04 متر

وأعلنت وزارة الري والموارد المائية والري السودانية، اليوم، ارتفاع ايراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الأثيوبية الى 704 ملايين متر مكعب، ونهر عطبرة الى 220 مليون متر مكعب، وسجلت الخرطوم 17.04 متر متجاوزة الفيضان 16.50 بـ54 سم وأقل من أعلى منسوب سجل بـ17.66 متر بـ62 سم.