خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى عبر بوابة مصر الرقمية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخصيص خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى عبر بوابة مصر الرقمية للتموين2021، بالنسبة للمواطنين الراغبين في نقل إصدار بطاقتهم التموينية للتمكن من صرف الخبز من المحافظة الراغبين فيها.

الاستفادة من بوابة مصر الرقمية للتموين 2021

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنه يمكن للمواطنين الذين يصرفون الخبز من مخابز غير تابعة للمحافظة الصادر منها البطاقة التموينية، الاستفادة من خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين 2021 والتي تتيح نقل بطاقة التموين للمحافظة التي يرغبون في صرف الخبز من مخابزها.

خطوات نقل بطاقة من محافظة إلى أخرى عبر بوابة مصر الرقمية للتموين2021

1– تصفح بوابة مصر الرقمية للتموين 2021 من هنا.

2- الضغط على خانة نقل من محافظة إلى أخرى.

3– اختيار الموافقة على الشروط والأحكام بالضغط.

4- الضغط على كلمة «التالي».

5- تحديد واختيار المحافظة الجديدة من قائمة المحافظات.

6- تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين وفقًا للمحافظة الجديدة.

7- عرض أكثر من بدال وفقًا لبيانات مكتب التموين.

8- تحديد اسم البدال المراد صرف التموين من منفذه.

9- الضغط على «التالي».

10- بعد ذلك تظهر رسالة إلكترونية بأنه تم إرسال طلبك بنجاح.

موعد تطبيق قرار فصل صرف الخبز

وأشارت الوزارة إلى أنه بداية من1 أكتوبر المقبل لن يجرى السماح بصرف الخبر إلا من محافظة إصدار البطاقة التموينية، وخاصة لمحافظات القاهرة الكبرى وهم «القاهرة والجيزة والقليوبية»، إذ يجرى فصل صرف الخبز بهم واعتبار كل محافظة نطاق جغرافي مستقل، كما هو معمول في باقي محافظات الجمهورية.

خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين 2021

- تفعيل بطاقة تموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

- إصدار بطاقة تموين جديدة.

- نقل من محافظة إلى أخرى.

- فصل اجتماعي.

- ضم أفراد أسرتي.

- الاستعلام عن صرف.

- إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا.

9. إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط.

10. إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.