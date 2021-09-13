وأنت في بيتك.. اعرف طريقة تفعيل بطاقة التموين

خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة للمواطنين الذين قاموا باستخراج بطاقة تموين جديدة، أو لمن قاموا بطلب بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين، وتختص هذه الخدمة بتفعيل بطاقة التموين من أجل التمكن من صرف الخبز والتموين من خلالها.

ماكينة صرف التموين لن تتمكن من قراءة البطاقة دون تفعيلها

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تفعيل بطاقة التموين، أمر لابد منه، وأنه بدون هذه الخطوة لن تتمكن ماكينة الصرف من قراء بيانات البطاقة وبالتالي عدم صرف الخبز أو التموين وعدم التمكن من صرف السلع والمقررات التموينية الشهرية.

وقالت وزارة التموين، إن خدمة تفعيل بطاقة التموين من خلال الموبايل هو من أجل التسهيل على المواطنين الذين لا يجيدون استخدام الإنترنت، وبالتالي لن يتمكنوا من اتباع خطوات تفعيل بطاقة التموين إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

لتفعيل بطاقة التموين: أرسل 1 إلى 9136

وتضمنت خدمة وزارة التموين من أجل تفعيل بطاقة التموين الجديدة للمواطنين، أن تتم عملية التفعيل من خلال الهاتف المحمول، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية مكتوب فيها رقم (1) إلى الرقم المختصر (9136)، وتشترط الوزارة أن يتم كتابة الأرقام عند إرسال الرسالة باللغة الإنجليزية وليست اللغة العربية.

ويعقب هذه الخطوة، استلام الشخص المرسل على رقم الموبايل رسالة مدون بها الرقم السري والكود الخاص ببطاقة التموين، فضلا عن تحديد موعد صرف أول المقررات التموينية من خلال رسالة نصية عبر الموبايل.

كما تتيح وزارة التموين خدمة تفعيل بطاقة التموين إلكترونيا عن طريق بوابة مصر الرقمية أو من خلال موقع الخدمات الحكومية دعم مصر.

خطوات تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

1 – فتح بوابة مصر الرقمية من متفصح جوجل من هنا .

2 – اختيار خدمة التموين.

3- الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين الموجودة أعلى قائمة الخدمات التموينية.

4 – الضغط على أيقونة ابدأ الخدمة.

5 – ملء بيانات البطاقة التموينية والتي تشمل «الاسم – رقم البطاقة – عدد الأفراد – المحافظة – المديرية – الإدارة التموينية – مكتب التموين».

6 – ملء بيانات الأفراد المستفيدين من البطاقة التموينية وتحديد صلة القرابة.

7 – الموافقة على الشروط والأحكام التي تتعلق بأن يكون رب الأسرة هو طالب خدمة تنشيط بطاقة التموين، وأن تكون البطاقة قد سلمت بالفعل.

8 – الضغط على بند التالي.

9 – تظهر رسالة إلكترونية بأنه تم تفعيل البطاقة بنجاح.