مقاطعات أمريكية تفرض ضريبة على استخدام الأكياس البلاستيكية

وافق مجلس المشرفين في مقاطعة «فيرفاكس» في شمال ولاية فيرجينيا الأمريكية على تطبيق غرامة قيمتها خمسة سنتات وتلاها مقاطعات «أرلينجتون وألكسندريا» بنفس الولاية، وقالت صحيفة واشنطن بوست، إن مجلس المشرفين في مقاطعة فيرفاكس كن قد أذن مؤخرًا بجلسة استماع عامة بشأن ضريبة الأكياس البلاستيكية، والتي تتطلب من المستهلكين دفع 5 سنتات لكل كيس بلاستيكي يستخدم لمرة واحدة يتم توفيره في البقالة والصيدليات في المقاطعة.

استثناءات من غرامة الأكياس البلاستيكية في أمريكا

وفي مقاطعة «فيرفاكس» تتضمن الرسوم بعض الاستثناءات لاستخدام الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة والمستخدمة لتغليف اللحوم أو الأسماك أو الدواجن أو المنتجات أو الآيس كريم أو المواد السائلة أو الأطعمة القابلة للتلف لتجنب التلف أو التلوث، والأكياس المستخدمة للتنظيف الجاف أو الأدوية الموصوفة وأكياس نفايات الحيوانات الأليفة، كما سيتم إعفاء الأكياس البلاستيكية القابلة لإعادة الاستخدام من الضريبة.

غرامة الأكياس البلاستيكية هدفها الحد من الاستخدام

ويعد الغرض من الضريبة هو تقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والتي تشكل تهديدًا خطيرًا على البيئة، وفقًا لوكالة حماية البيئة، حيث تجرى إعادة تدوير أقل من 10 بالمائة من الأكياس البلاستيكية، وينتهي الأمر بمعظمها في مكبات النفايات أو في القمامة على طول الأرض والممرات المائية حيث تعرض الأسماك والحياة البرية والبشر للخطر.

وكان مجلس المشرفين في مقاطعة «فيرفاكس» قد صوت في فبراير الماضي على حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة للتخلص من النفايات رسميًا، وخلال الاجتماع ، أعرب المشرفون عن التأثيرات الإيجابية والسلبية لاستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية، لكنهم اتفقوا في النهاية على العامل المشترك المتمثل في أن التحول إلى الأكياس الورقية لن يوفر أموال المقاطعة فحسب، بل سيساعد أيضًا في تحسين أحوال البيئة، ومنذ فبراير من عام 2020، شجعت المقاطعة السكان على التوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية لتجميع نفايات الفناء والتحول إلى الأكياس الورقية القابلة للتسميد كخيار أكثر صداقة للبيئة.