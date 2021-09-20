الداخلية تكشف ملابسات حفل خطوبة طفلين بالحوامدية

كشفت أجهزة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية لحفل خطوبة طفلين بمنطقة الحوامدية بالجيزة.

الخطوبة تنفيذ لوعود منذ الولادة

وبالفحص تبين قيام كلٍ من أحد الأشخاص، مقيم بالحوامدية «والد طفلة 15سنة» وربة منزل مقيمة بذات العنوان «والدة طفل 15 سنة» بالاتفاق على «قراءة الفاتحة» للطفلين على أن يتم الزواج رسمياً عقب بلوغهما السن القانونية، وأن ما تم من مراسم الخطوبة ما هو إلا تنفيذ لوعد سابق بين الأهلية منذ ولادة الطفلين حيث تربطهما علاقة جيرة وطيدة.

وتم أخذ التعهد اللازم على الأهلية بحسن رعاية الأطفال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.