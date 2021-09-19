القبض على والد عروسة الحوامدية.. طفلة عندها 11 سنة 

لم تمر 24 ساعة على احتفال عروسين أطفال، بمحافظة الجيزة، تحديدا داخل قرية «أم خنان» بمركز الحوامدية، بخطبتهما، إلا واحتجز قسم شرطة الحوامدية والد العروس الطفلة، حيث واحتجز القسم الأب، بسبب الاحتفال بخطبة أطفال قاصر، دون سن الزواج.

ووفقا لما أكده «إبراهيم أبو وافية»، ابن عم العريس، تم احتجاز والد العروس «سيد بومبا»، بسبب خطوبة الطفلين التي تمت مساء الجمعة، ومن المقرر استدعاء المحام لاستكمال الإجراءات.

حفل خطوبة لطفلين بالحوامدية

وشهدت قرية «أم خنان» بمركز الحوامدية، بمحافظة الجيزة، مساء الجمعة، حفل خطبة الطفلين «أبو وافية العسل»، والبالغ من العمر 12 عامًا، وخطيبته صاحبة الـ11 عامًا، على الرغم من تشديدات الدولة لمنع زواج القاصرات، وسط حضور عدد كبير من الأطفال المعازيم.

وكان عمر الحويحي، صاحب أشهر محل ذهب في الحوامدية كشف عن تفاصيل الخطبة، بعدما حضر له الثنائي وعائلتيهما لشراء الشبكة.

وأكد «الحويحي»، صاحب محل المشغولات الذهبية، أن العريس اشترى دبلة، وغيّر مقاس خاتمين كانا لخطيبته من قبل، بمبلغ مالي لا يتعدى الـ 2000 جنيه: «لما دخلوا وطلبوا شبكة رفضت أبيع، لكن أم العريس زعقت وقالتلي ده راجل أهو هو مش مالي عينك ولا إيه، ده راجل وهنجوزه».

وتابع خلال حديثه لـ «الوطن»: «علقوا الأنوار والأغاني، ولبسوا فستان وبدلة وعملوا فرح في الشارع»، مضيفا: «أكبر حد في المعازيم كان عنده 13 سنة، كلهم أطفال والأهل هما اللي عملوا كده».