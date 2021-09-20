«معلومات الوزراء»: حصر الأميين في 12 محافظة لتعليمهم ضمن «حياة كريمة»

زفَّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بشرة خير إلى أهالي 12 محافظة من محافظات الجمهورية، إذ أعلن «المركز»، في إصدارة «آفاق اجتماعية» الصادرة عنه صباح اليوم، عن أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» تتضمن جهودًا لحصر الأميين في 12 محافظة، تمهيداً لـ محو الأمية لهم.

حصر الأميين في 12 محافظة تمهيدا لمحو الأمية لهم

وقال الدكتور عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، في دراسة له حول الجهود الحكومية لـ محو الأمية في مصر نُشرت في «آفاق اجتماعية»، إن «الهيئة» تعمل على حصر الأميين في 12 محافظة كمرحلة أولى ضمن جهود «محو الأمية»، مشيراً إلى وجود فصول لمحو الأمية في 100 قرية لمحو أمية من يتم حصرهم في تلك المحافظات.

وأضاف رئيس «تعليم الكبار»، أن المرحلة الثانية من المبادرة، ستستهدف 50 مركزا إداريا في 20 محافظة، بإجمالي 273 قرية.

فتح فصول لمحو الأمية في 100 قرية لتعليم المشمولين بالحصر

وأشار إلى أن الهيئة تشارك في «حياة كريمة»، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية «تكافل وكرامة»، من خلال فروع «تعليم الكبار» بالمحافظات، حيث يتم التوجه إلى القرى المستهدفة، وإجراء حصر لأعداد الأميين وفتح فصول محو أمية داخل هذه القرى، انطلاق من حق الجميع في التعليم والتعلم.

ولفت إلى أن فوز مصر بجائزة تحدي الأمية ضمن فعاليات «قمة المعرفة» خلال عام 2018، وكذلك في يناير 2020 أعلنت منظمة اليونسكو، إحراز مصر تقدماً في مجال تعليم الكبار 2019/ 2020، كما أشاد التقرير العالمي الرابع لتعليم وتعلم الكبار الصادر عن اليونيسكو في عام 2020، بتجربة مصر بمجال محو الأمية.