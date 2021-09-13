«الهجرة»: المصريون في أمريكا اختاروا دعم مشروع شاحنات محو الأمية

كشفت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إطلاق منصة إلكترونية رسمية للترويج عالميًا لفاعلية جمع تبرعات المصريين بالولايات المتحدة المقررة في 2 أكتوبر المقبل، موضحة أنها في شهر يونيو الماضي، التقت مع «ليلى بنس»، الحاصلة على المركز الأول في مجلة «فوربس» لإدارة الثروات الأمريكية لعام 2021، وكان هذا بحضور ممثلي مؤسسة حياة كريمة، وممثلي وزارة التخطيط، وتحدثوا عن تنظيم فعالية لأبناء الوطن في الولايات المتحدة لدعم مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في مصر.

تفاصيل المشروع الذي اختاره المصريون في أمريكا

وأضافت «مكرم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الاثنين، أنه عند الحديث مع كل شريحة من شرائح المصريين في الخارج، فهناك طريقة مختلفة للتواصل والتعامل معهم، وأيضًا المشروعات التي يختارونها والتي تتفق مع ثقافتهم، ولذلك عرضوا على «بنس» المشروعات التي تجذب المصريين في الولايات المتحدة، وجرى اختيار فصول محو الأمية، وتجهيز شاحنات بها شاشات كومبيوتر، وشبكة «واي فاي»، لتجوب القرى والمحافظات، وفصول دراسية متطورة هدفها تقليل الأمية، إضافة إلى التدريب والتأهيل والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب ومتحدي الإعاقة، وهذا هو المشروع الذي يتماشى مع الثقافة الأمريكية لتطوير القرى والمحافظات.

العمل لعدة جلسات حتى يخرج المشروع للنور

وأضافت وزيرة الهجرة، أنهم عملوا معًا لعدة جلسات للإعلان عن المنصة الإلكترونية للبدء في جمع التبرعات لهذا المشروعات، وكان هناك أيضًا مجموعة «نيو إيجيبت» الذين سبق وجرى التعاون معهم في تطوير بعض القرى المصرية، وهذا يعتبر ثاني تعاون معهم، وهذا يشير إلى طريقة عمل الوزارة مع المصريين في الخارج ومؤسسات الدولة الأخرى.