أشرف عز الدين: القطاع العقاري في مصر جاذب للاستثمارات

انطلقت أعمال مؤتمر ستي سكيب، بعنوان: «الحديث حول فئات الأصول في مصر.. لقطة من عام 2021 وما بعده»، بمشاركة العديد من الشركات.

وقال العضو المنتدب لإحدى المجموعات العقارية، أشرف عز الدين، في تصريحات على هامش المؤتمر، إن القطاع العقاري في مصر، يمتلك مناخا جاذبا للاستثمارات العربية والأجنبية، مشيرا إلى أن استثمارات شركته في أحد المشروعات، بلغت 15 مليار جنيه.

المناخ الحالي في السوق المصري داعم للشركات العقارية

وأوضح أن المناخ الحالي في السوق المصري، داعم للشركات العقارية، وأن معدلات تنفيذ المشروعات متقدمة للغاية، لافتا إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تدعم بيئة ومناخ الأعمال العقارية بشكل كبير.

من جانبه، قال خالد عباس نائب وزير الإسكان، إن الحكومة حريصة على انتهاج سياسة تشجيع القطاع الخاص علي المشاركة في المشاريع الكبري، وذلك يتم بعد تسويق الدولة لهذه المشروعات علي المطورين العقاريين، مثلما حدث في مدينة العلمين الجديدة.

مشروعات وزارة الإسكان تحتاج إلى خدمات المطورين العقاريين

وقال إن وزارة الإسكان أنفقت الكثير في المدن الجديدة بالصعيد، خاصة في دعم البنية الأساسية وأصبحت مشروعات الصعيد ذات فرص واعدة للاستثمار، وهي مهمة لمواجهة تحدي الزيادة السكانية، خاصة أن المطورين العقاريين لم ينظروا إليها بشكل كبير.

وأشار إلى أن مشروعات وزارة الإسكان تحتاج إلى خدمات المطورين العقاريين بجميع أنواعهم خاصة بعدما أتمت الدولة دورها في تأسيس محتاجي كل الخدمات ومحتاجي كل أنواع المطورين للخدمات وكل أنواع الخدمات موجودة في كل المناطق.

الدولة بصدد التجهيز لعدد من المدن الجديدة

وأعلن أن الدولة بصدد التجهيز لعدد من المدن الجديدة، على رأسها مدينة السويس الجديدة، وبدأ العمل فيها لإتاحة أراض بين مدينة الجلالة والعاصمة وهي مدينة واعدة وبجوار المنطقة الاقتصادية.

وقال: نعمل علي فتح التنمية في أكثر من منطقة لتشجيع المطورين العقاريين، موضحا أن الدولة تعطي دعما كاملا للقطاع العقاري، خاصة المشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات الجديدة، وهناك بعض الضوابط للمشروعات الجديدة والمشروعات الجاري تنفيذها.