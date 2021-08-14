كيف يؤثر طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة على القطاع العقاري؟

جاءت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلن عنها اليوم، لتحمل الكثير من الرسائل المعبرة عن اهتمام الدولة بحياة المواطن والشعب المصري، من بين هذه القرارات التي أعلن عنها الرئيس، قرار طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة.

ويمثل قرار طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة، أهمية كبيرة لسوق المال بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص، حيث تتولى الشركة تنمية وإنشاء وتخطيط العاصمة الإدارية الجديدة.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، تأثير هذا القرار على القطاع العقاري والأسهم العقارية في البورصة.

قطاع العقارات يستحوذ على 25% من التداولات

قالت حنان رمسيس، محلل مالي بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن العقارات من القطاعات التي تستحوذ على 25% من قيم تداولات البورصة، وهو ما يجعله من بين القطاع الحيوية داخل السوق.

وأضافت رمسيس في حديث خاص لـ«الوطن»، أن القطاع العقاري يُعد من أنشط القطاعات التي عادت تتصدر المشهد مرة أخرى بسبب نتائج الأعمال الجيدة والتي فاقت التوقعات.

تحقيق أرباح جيدة

وتتوقع المحلل المالي أن يستمر هذا القطاع في تصدر المشهد بل وتحقيق أرباح جيدة، بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة.

ومن جانبه، قال إيهاب سعيد، العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة، هو قرار يدل على استمرار الدولة في توجهها التخارج من المشروعات الخاصة بها، والاعتماد على القطاع الخاص.

تأثير القرار سيكون وقت تنفيذه

وأضاف سعيد، في حديث خاص لـ«الوطن»، أن تأثيرات القرار لن نلاحظها في الوقت الحالي، مشيراً إلى المرحلة الحالية هي مرحلة الإعلان لن يكون لها أي تأثير واضح على القطاع، ولكن وقت تنفيذ طرح الشركة سنشهد نشاطاً في السوق والقطاع العقاري، حيث يمثل طرح شركة مثل شركة العاصمة الإدارية أهمية كبيرة بالنسبة للسوق العقارية.