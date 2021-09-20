مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية 2022/2021
الحركة تضمنت توزيع اختصاصات المحاكم الادارية
كتب:
محمد عيسى
06:25 م | الإثنين 20 سبتمبر 2021
مجلس الدولة
اعتمدت الجمعية العمومية منذ قليل، الحركة القضائية للمحاكم الادارية للعام القضائي 2022/2021.
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وافقت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتاديبية، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2022/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتاديبية التي عقدت اليوم الاثنين.
وقد تضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد المحاكم الإدارية والتأديبية في العام القضائي 2022/2021، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العام القضائي الحالي، ويهيء المستشارين أعضاء المحاكم إنجاز المهام المنوطة بهم في تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم في سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة.