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مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية 2022/2021

الحركة تضمنت توزيع اختصاصات المحاكم الادارية

كتب:

محمد عيسى
06:25 م | الإثنين 20 سبتمبر 2021
مجلس الدولة

مجلس الدولة

اعتمدت الجمعية العمومية منذ قليل، الحركة القضائية للمحاكم الادارية للعام القضائي 2022/2021.

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وافقت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتاديبية، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2022/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتاديبية التي عقدت اليوم الاثنين.

وقد تضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد المحاكم الإدارية والتأديبية في العام القضائي 2022/2021، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العام القضائي الحالي، ويهيء المستشارين أعضاء المحاكم إنجاز المهام المنوطة بهم في تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم في سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة.

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