أبرزها حل جماعتي «أنصار السنة» و«الشرعية».. حصاد مجلس الدولة في أسبوع

تعرض «الوطن»، في التقرير التالي، حصاد الأحكام والفتاوي التي أصدرتها محكمة مجلس الدولة في الأسبوع الماضي، حيث فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا.

المفوضين توصي بوقف تسميم الكلاب بـ«الاستركينين»

يدور التقرير حول وقف الهيئة العامة للخدمات البيطرية لاستخدام مادة «الاستركينين» في قتل كلاب الشوارع علماً بأن هذه المادة محرمة دولياً.

وأوصى التقرير أصليا، برفض الدعوى المطالبة بوقف استخدام سم «الاستركينين»، في قتل الكلاب والحيوانات الضالة، واحتياطياً، بإلزام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإيقاف استخدام مادة الاستركنين للتخلص من الكلاب والحيوانات الضالة الموجودة بالطرق والأماكن العامة.

التقرير استند إلى إفادة المركز القومي للسموم

واستند التقرير الذي أعده المستشار عمر المنشاوي، بإشراف المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة، إلى الإفادة الرسمية الصادرة من المركز القومي للسموم الإكلنيكية والبيئية، التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، الموجهة إلى هيئة مفوضي الدولة، والذي انتهي إلى أن هذا السم قاتل ومحرم دولياً.

المحكمة تنصف طبيباً وتلغي قرار وكيل الصحة بكفر الشيخ بإقالته

تدور أحداث الحكم حول واقعة حدثت في 2013 تضمنت عزل مدير مستشفى استجابة لاعتراض حركة سياسية، والمحكمة أنصفت الطبيب.

وقضت المحكمة الإدارية العليا 2021، بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ضد الطبيب «أ.ض.م»، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بعد قيام ثورة 30 يونيه 2013 بخمسة أشهر، والذى انتصف للطبيب بوقف تنفيذ قرار السيدة الدكتورة وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، فيما تضمنه من تكليف الطبيب «ا.ق.م»، مديراً عاماً للإدارة الصحية بسيدي سالم.

المحكمة أمرت بإعادة الطبيب لإدارة المستشفى

وشمل حكم المحكمة ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تعيين المدعى الطبيب «أ.ض.م»، مديراً لتلك الإدارة، إعمالاً لما انتهت إليه اللجنة المشكلة لاختيار القيادات بالمديرية في الإعلان الذي تم فى منتصف أغسطس 2013، ودون الاعتداد باعتراض بعض منظمات المجتمع المدني وبعض الحركات السياسية ونقابة الفلاحين ودون الاعتداد بإقالته الحاصلة بعد 4 ساعات فقط من توليه منصبه مديرا للإدارة الصحية استجابة للمنظمات والحركات السياسية، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

«تحريض على مدنية الدولة».. تأجيل حل «أنصار السنة» و«الشرعية» لـ5 ديسمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري، دعوى مقامة من المحام الدكتور هاني سامح ووكيله المحام بالنقض صلاح بخيت، والتي طالبا فيها بحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية، والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية، وكذلك جميع المراكز الرئيسية والفروع الخاصة بالجمعيتين، لجلسة 5 ديسمبر المقبل للاطلاع والرد.

مقيم الدعوى حضر وقدم مستندات جديدة

حرص المحام الدكتور هاني سامح مقيم الدعوى على الحضور، كما حضر محامو جمعية أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية، وقدم «سامح»، مستندات تضم بيانات مجلس شورى العلماء التابع للجمعيتين بتأييد حازم صلاح أبو إسماعيل والتحريض على مدنية الدولة، وقدم كذلك مستندا هاما صادرا من وزارة العدل يبين أن جمعية أنصار السنة منبثقة عن جماعة الإخوان الإرهابية، ويتوجب التحفظ على أموالها ومقراتها.

يروج للبلطجة والتنمر.. تأجيل دعوى حظر «تيك توك» في مصر لـ28 نوفمبر

أجّلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى مقامة من محاميين اثنين، طالبا فيها بوقف تطبيق «تيك توك» لترويجه لمقاطع البلطجة والعنف والتنمر - حسب قولهما - لجلسة 28 نوفمبر.

الدعوى طالبت بحظر التطبيق نهائياً في مصروطالبت الدعوى، التي حملت رقم 45923 لسنة 74 قضائية، بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن وقف وحظر وحجب موقع «تيك توك»، عن شبكة الإنترنت داخل مصر، كما طالبت شركتي «جوجل» و«آبل»، بحذف التطبيق من متاجرهما، سواء «جوجل بلاي»، أو «آبل ستور» في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار منها حظر وحجب جميع المواقع والروابط الإلكترونية التي تعرض إعلانات التطبيق.