إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة و«توكتوك» بكفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم «توكتوك» وسيارة ملاكي، على طريق «الأبعادية - الحامول» بمحافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الحامول المركزي، وتم إخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق الابعادية - الحامول

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة إشارة بوقوع حادث تصادم بين «توكتوك» وسيارة ملاكي بطريق «الأبعادية - الحامول»، نتج عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقلهم لمستشفى الحامول المركزي.

أسماء المصابين في حادث التصادم

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من «محمد السيد إسماعيل»، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«أميرة عبد الغفار علي»، 19 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«أسماء منصور محمد»، 25 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويجري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.