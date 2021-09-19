محافظ كفر الشيخ يتفقد الدفعة الثانية من سيارات نقل القمامة سعة 5 أطنان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدفعة الثانية من سيارات نقل القمامة سعة 5 أطنان، والتي سيتم توزيعها على مجالس المدن، ليكون إجمالي ما تم توفيره حتى الآن 13 سيارة من الخطة الاستثمارية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة حرصت على توفير سيارات نقل القمامة بكافة حمولتها، فوردت 13 سيارة حمولة كل منها 5 أطنان على دفعتين، لنقل القمامة من الشوارع والأحياء، من خلال الخطة الاستثمارية لدعم منظومة النظافة بالمدن والمراكز، لرفع التراكمات من مراكز ومدن المحافظة إلى المقالب العمومية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه باستمرار حملات النظافة بالمدن والقرى، مشدداً بمتابعة رؤساء المدن والأحياء أعمال النظافة في الفترات الثلاثة وخاصة الصباحية والمسائية، ومنه تراكم القمامة في الشوارع، حرصا على سلامة المواطنين، والظهور بمظهر حضاري، لا يؤذي المارة من الأهالي بمدن ومراكز المحافظة، مناشداً المواطنين بإلقاء القمامة في الصناديق الخاصة بالقمامة، حرصا على نظافة الأحياء والشوارع، وحرصا على صحتهم.

الدفعة الأولى وصلت قبل أيام لدعم منظومة النظافة

ووصلت الدفعة الأولى في 9 سبتمبر الجاري، حيث جرى توفير سيارات نقل القمامة بكافة حمولاتها ومنها 7 سيارات حمولة كل منها 5 أطنان، وصلت المحافظة لنقل القمامة من الشوارع والأحياء، ودعم منظومة النظافة بالمدن والمراكز، لرفع التراكمات من مراكز ومدن المحافظة إلى المقالب العمومية، حيث أن كفر الشيخ ضمن 4 محافظات تنفذ برنامج إدارة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية.