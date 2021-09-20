البنك الزراعي ينظم مؤتمرا للشمول المالي بقرى «حياة كريمة» في قنا

نظم البنك الزراعى المصري مؤتمراً شعبياً لتعزيز الشمول المالي ودعم الأسرالأكثر احتياجاً بقرى «حياة كريمة» بمحافظة قنا، بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والنائب المهندس أشرف رشاد الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعدد من نواب البرلمان ومجلس الشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية، إضافة إلى عدد كبير من أهالي مراكز المحافظة.

توزيع الهدايا والتبرعات العينية على بعض الأسر الأكثر احتياجا

تضمن الاحتفال توزيع الهدايا والتبرعات العينية لعدد من الأسر الأكثر احتياجا من سكان قرى «حياة كريمة»، تضمنت أجهزة كهربائية وسلعا معمرة بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية ومساعدتهم على مواجهة احتياجات الحياة، وتحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يمثل أحد المبادئ الأساسية للمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياه كريمة»، والتي تستهدف بناء وتنمية الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه له.

زيادة الوعي المصرفي والشمول المالي

كما تضمن الاحتفال عددا من الفعاليات استهدفت زيادة الوعي المصرفي، والتوعية بأهمية الشمول المالي ودوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وسلامة الاستقرار المصرفي والتنمية الاجتماعية في الدولة، علاوة على نشر الخدمات المصرفية والتعريف بها بهدف زيادة الوعي المالي لتمكين كافة فئات المجتمع للاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، وإدخالهم ضمن القطاع المصرفي الرسمي.

وعرض المؤتمر إمكانات التمويل متناهي الصغر التي يقدمها البنك من خلال برنامج «باب رزق»، وهو ما شجع عددا كبيرا من المشاركين في المؤتمر بالتقدم للحصول على هذا التمويل، كما أصدر البنك بطاقات «ميزة» مجانا لجميع المشاركين في المؤتمر لتشجيعهم على استخدامها في خدمات المدفوعات، وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي.

وفي كلمته أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن هذا الاحتفال يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات واللقاءات التوعوية الذى ينظمها البنك الزراعي المصري على مستوى الجمهورية، للتركيز على القرى المستهدفة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف زيادة الوعي المصرفي والتوعية بأهمية الشمول المالي ودوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي القومي، وسلامة الاستقرار المصرفي والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى نشر الخدمات المصرفية والتعريف بها، وتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي.

وأضاف «الداودي» أن البنك الزراعي المصري له تجارب ومبادرات رائدة في توفير البرامج التمويلية المتنوعة بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، منها على سبيل المثال إحلال السيارات الكبود إلى ميكروباص بتسهيلات غير مسبوقة لتوفير وسيلة نقل آمنة للمواطنين، وبرنامج «باب رزق» لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر، ودعم وتمويل المشروع القومي لإحياء البتلو لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، وتمويل المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث من خلال منح قروض للمزارعين بفائدة ميسرة.

من جانبه، عبر علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عن سعادته بمشاركة أهالي قنا وسكان قرى مبادرة «حياة كريمة» الاحتفال بعيد الفلاح، والذي يمثل فرصة لإظهار التقدير للفلاح المصري ودوره في تحقيق التنمية الزراعية وتوفير السلع والحاصلات الزراعية لتحقيق الامن الغذائي ودعم الاقتصاد القومي .