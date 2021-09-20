التحريات: جثة مطعم عين شمس لـ«مدمن» ولا شبهة جنائية في وفاته

كشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حول واقعة وفاة شاب داخل مطعم شهير بمنطقة عين شمس، أن المتوفى كان مدمنا للمخدرات، وعُثر على جثته داخل دورة مياه بالمطعم، متوفيا بجرعة مخدر زائدة، وتبين من الفحص عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم إخطار جهات التحقيق، التي أمرت بالتشريح لبيان سبب وكيفية الوفاة، وصرّحت بالدفن، بعد انتهاء أعمال أطباء مصلحة الطب الشرعي.

جثة داخل دورة مياه

وأوضحت التحريات التي جرت حول الحادث أن الشاب المتوفى، يبلغ من العمر 33 عاما، ودلف إلى دورة المياه بالمطعم الشهير، الكائن بمنطقة عين شمس، ولاحظ العاملون تأخره بالداخل، ولما طرقوا عليه الباب لم يستجب، فاضطروا لكسر الباب، حيث تبين لهم وفاته.

بلاغ للشرطة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من عمال المطعم، مفاده العثور على جثة شاب داخل دورة المياه، وانتقلت قوة أمنية إلى هناك، وتبين وفاة الشاب داخل دورة المياه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وأمرت بالتشريح لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت باستدعاء أسرة المتوفى، وسماع أقوالهم، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، وخضعت الجثة لعملية التشريح.

المتوفى بالمطعم مدمن

وكشفت التحريات والكشف الطبي المبدئي أن المتوفى كان مدمنا للمواد المخدرة، وأنه توفى نتيجة جرعة زائدة من المواد المخدرة، وأنه دلف إلى دورة المياه لتعاطي المواد المخدرة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بالداخل.

سماع أقوال عمال المطعم

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، واستمعت لأقوال عمال المطعم الذين أبلغوا بواقعة العثور على جثة الشاب، واستمعت لأقوالهم حول الحادث، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أصدرت القرارات المتقدمة.