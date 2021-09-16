العثور على جثة شاب مصابا بطلق ناري على كوبري بقنا

عثر أهالي قرية «الكوم الأحمر»، التابعة لمركز فرشوط، شمال محافظة قنا، على جثة شاب، في الثلاثينيات من عمره، ملقاة على كوبري القرية، وتبين إصابته بطلق ناري، تم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

تلقت الأجهزة الأمنية إشارة من مستشفى فرشوط المركزي باستقبال جثة شاب في العقد الثالث من عمره، وبالفحص الظاهري للجثة تبين إصابة الشاب بطلق ناري.

ودلت تحريات المباحث أن الجثة لشاب يُدعى «أحمد ع.»، وشهرته «برشامة»، من عزبة «أولاد علي»، بدائرة مركز فرشوط، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.