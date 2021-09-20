«إخوان المغرب» يخسرون منصب عمدة الدار البيضاء أمام نبيلة الرميلي (صور)

فازت نبيلة الرميلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة مجلس جماعة الدار البيضاء أو «عمدة الدار البيضاء» ، خلال الانتخابات التي جرت صباح اليوم الإثنين. وعينت الرميلي، رئيسا لمجلس جماعة الدار البيضاء، بعد حصولها على 105 أصوات، من أصل 131 صوتا، المشكلة للمجلس.

نبيلة الرميلي أول امرأة تتولى منصب عمدة الدار البيضاء

وتعد الرميلي، أول امرأة تصبح عمدة للعاصمة الاقتصادية، حيث فازت في هذه المناسفة الانتخابية، على مرشح حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسي للإخوان في المغرب، عبد الصمد حيكر، الذي صوت عليه 18 عضوا.

الرميلي تحصد ثقة 105 أعضاء

وحصلت الرميلي، خلال جلسة انتخاب أعضاء المجلس، التي جرت بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، على ثقة 105 أعضاء من أصل 131 عضوا، بينما حصل المرشح الثاني عبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية على 18 صوتا.

كما تم انتخاب النواب العشر لرئيس المجلس، (خمسة نساء) وكاتب المجلس، وجميعهم ينتمون إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد حصل في استحقاقات 8 شتنبر الجاري المتعلقة بالانتخابات الجماعية، على 41 مقعدا من مجموع مقاعد المجلس البالغ عددها 131 مقعدا.

والدكتورة نبيلة الرميلي كانت ضمن تركيبة المجلس السابق لحزب المصباح، كنائبة لعمدة الدارالبيضاء في الولاية السابقة، ومكلفة بقطاع الصحة.

والرميلي عضوة بمجلس مقاطعة سباتة لولايتين سابقتين، وتبدأ ولايتها الثالثة بنفس المقاطعة، وهي عضوة في المكتب السياسي لحزب الحمامة مكلفة بالقطاع الصحي.

وحل في المرتبة الثانية حزب الأصالة والمعاصرة بـ26 مقعدا، ثم حزب الاستقلال في المركز الثالث بـ 23 مقعدا، يليه حزب العدالة والتنمية بـ18 مقعدا، والاتحاد الدستوري في المركز الخامس بـ11 مقعدا.

وتقود عمدة الدار البيضاء الجديدة، تحالفا يضم كل من التجمع الوطني للأحرار «41 عضوا»، والأصالة والمعاصرة «26 عضوا»، وحزب الاستقلال «23عضوا»، ما يعني أنها تقود أغلبية مريحة، تتكون من 90 عضوا، من أصل 131عضوا المكونين للمجلس الجماعي للدار البيضاء.