ضبط واقعة سرقة تيار كهربائي داخل مصنع بكفر الشيخ بقيمة 14 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط واقعة سرقة تيار كهربائى داخل «مصنع ثلج» بمحافظة كفر الشيخ، ملك أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز البرلس.

صاحب المصنع حفر نفقا مبطنا بالصاج والأسمنت بطول 20 مترا لسرقة التيار الكهربائي

وتبين قيام صاحب المصنع بحفر نفق مبطن بالصاج والأسمنت بطول 20 مترا، أسفل محول الكهرباء الخاص بالمصنع لاستخدامه في الوصول إلى المحول لفصل وإعادة التيار الكهربائي، أثناء تواجد الحملات التفتيشية بقصد سرقة التيار الكهربائي، وقد قدرت الأحمال الخاصة بالمصنع بمعرفة الجهات المختصة بحوالي 800 حصان بقيمة مالية قدرها 14 مليون جنيه.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.