الأجهزة الأمنية تساعد مسنة في باب الشعرية لصرف المعاش

في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كل التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات «مسنة» مقيمة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وقررت طلب المساعدة في صرف المعاش الخاص بها لعدم قدرتها على الانتقال بمفردها نظرًا لحالتها الصحية.

على الفور تم الانتقال لمحل إقامتها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم اتخاذ إجراءات صرف المعاش الخاص بها.

وقد لاقى ذلك قبول واستحسان المواطنة، وقدمت الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لمطلبها.