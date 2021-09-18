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محمود مسلم

الأجهزة الأمنية تساعد مسنة في باب الشعرية لصرف المعاش

كتب:

الوطن
12:22 م | السبت 18 سبتمبر 2021
صرف المعاشات

صرف المعاشات

في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كل التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات «مسنة» مقيمة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وقررت طلب المساعدة في صرف المعاش الخاص بها لعدم قدرتها على الانتقال بمفردها نظرًا لحالتها الصحية.

على الفور تم الانتقال لمحل إقامتها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم اتخاذ إجراءات صرف المعاش الخاص بها.

وقد لاقى ذلك قبول واستحسان المواطنة، وقدمت الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لمطلبها.

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