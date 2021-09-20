انتشال جثتين من ترعة في نجع حمادي والبحث عن آخرين بعد انقلاب سيارة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بنجع حمادي، في شمال محافظة قنا، قبل قليل، من انتشال جثتي فتاتين، لقيتا مصرعهما غرقاً، في حادث انقلاب سيارة ملاكي في إحدى الترع على جانب طريق «نجع حمادي – فرشوط»، فيما تواصل البحث عن ضحايا آخرين.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بالقرب من «عزبة خليفة» بنجع حمادي، على طريق «نجع حمادي - فرشوط»، شمال محافظة قنا، ومصرع عدد من الأشخاص كانوا يستقلون السيارة.

انتشال الجثتين

وانتقلت قوة من الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من انتشال جثتي كل من «جهاد كمال حسن»، 31 سنة، وشقيقتها «سارة»، 27 سنة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

ويطلق على طريق «نجع حمادي – أبوتشت» الزراعي، اسم «طريق الموت»، نظراً لتكرار وقوع الحوادث عليه بشكل شبه يومي، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

إزدواج الطريق وإنارته ليلاً

وطالب أهالي نجع حمادي مراراً بسرعة العمل على إزدواج الطريق وإنارته ليلاً، فضلاً عن تكثيف حملات المراقبة على السائقين، وتواجد دوريات أمنية ومرورية على الطريق بشكل مستمر، للحد من الحوادث المستمرة هناك.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بالعمل على إنارة الطريق أكثر من مرة، إلا أن بعض اللصوص اعتادوا سرقة أسلاك الكهرباء، وتم تحرير أكثر من محضر من قبل، بهذه الوقائع.