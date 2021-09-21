لقاءات مكثفة لـ الخارجية المصرية والوفود العربية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، أمس الاثنين، مع نظرائه القبرصي نيكوس خريستودوليدس، والسويدية آن ليند، والألبانية أولتا جاتشكا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، في تصريح، إنه جرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن تبادل الرؤى حيال القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية شارك في الاجتماع الوزاري التشاوري لمجلس الجامعة العربية في نيويورك

ونشر السفير احمد حافظ، فيديو على موقع التواصل الاجتماعي أظهر جانبا من مشاركة شكري في الاجتماع الوزاري التشاوري لمجلس الجامعة العربية المُنعقد في نيويورك على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

جانب من مشاركة وزير الخارجية #سامح_شكري في الاجتماع الوزاري التشاوري لمجلس الجامعة العربية المُنعقد في نيويورك على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة ٧٦ للجمعية العامة للأمم المتحدة .@arableague_gs pic.twitter.com/p29TVPQvq4 — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) September 20, 2021

والتقى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مكتبه بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ‏بـ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان صحفي، إن الجانبين ‏ناقشا خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، والوضع في المنطقة.

من جانبه، التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف أمس الاثنين، وزيرة خارجية السويد آن كريستين ليندي، فيما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الخليجية السويدية وسبل تنميتها والقضايا ذات الاهتمام المشترك وأهم الجوانب السياسية والاقتصادية التي تصب في مصلحة المنطقة، وتعزيز التعاون الدائم للجانبين في المجالات المشتركة.

بدوره، التقى أمير قطر تميم بن حمد مع صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ممثل أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس الاثنين، بمقروفد دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة.

أمير قطر يستعرض مع رئيس الوزراء الكويتي العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة وخير البلدين والشعبين، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى بن حمد، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء أمس الاثنين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وأوجه تنميتها وتطويرها في جميع المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما مستجدات الأوضاع في أفغانستان.

والتقى وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح أمس الاثنين مع نظرائه في مالطا والجزائر والصومال، فيما التقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، برئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الحالية الـ76 عبدالله شاهد، على هامش أعمال الدورة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة، فيما التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنظيريه وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» أودري أوزلاي.

العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية تسيطر على اللقاءات

وتناولت اللقاءات، بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة.

وفي سياق متصل، التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أمس الاثنين، برئيس جويانا محمد عرفان، وتطرق الجانبان إلى أوجه تعزيز التعاون بين الجانبين، وتفعيل دورها في إطار العمل الإسلامي المشترك، والسبل الكفيلة بدعم جويانا في العديد من المجالات في سياق التضامن الاسلامي.