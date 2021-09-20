‎أبو الغيط يبحث مع سكرتير عام الأمم المتحدة قضايا المنطقة

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى نيويورك، للمشاركة في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، بأن اللقاء بين أبو الغيط وجوتيريش، تناول التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وكذا سبل التعامل مع الأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا، ومعالجة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.‎

اللقاء بين أبو الغيط وجوتيريش تناول التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية

وأوضح المصدر أن الأمين العام استعرض في هذا السياق مجمل مواقف الجامعة إزاء القضية الفلسطينية، وبالذات في مواجهة المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس بشكل يؤدي إلى إخراجها من أي عملية تسوية محتملة للصراع القائم.

وأشار المصدر إلى أن السكرتير العام، أكد من جانبه التزامه الكامل بمواصلة مساعيه لتعبئة الجهد الدولي، بما في ذلك من خلال الرباعية الدولية، للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

اللقاء شهد توافق الطرفين على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة السورية

‎وأضاف المصدر، أن اللقاء شهد توافق الطرفين حول ضرورة الاستمرار في الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية، وكذا أهمية تكثيف العمل المشترك بين الجامعة والأمم المتحدة، بغية حث جميع الاطراف السياسية الليبية علي الالتزام بالاستحقاق الانتخابي المقبل في موعده وإتمامه بنجاح، كما تناول اللقاء سبل حلحلة الأزمة اليمنية واستعادة الشرعية للحكم في البلاد.

وذكر المصدر أن الأمين العام، شدد على أهمية تعديل السلوك الإيراني في المنطقة في المنطقة وسعيها لزيادة نفوذها في عدد من الدول العربية بما يزعزع الاستقرار في المنطقة العربية.