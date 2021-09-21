أبو الغيط: 14 دولة عربية ضمن الأكثر جفافا على مستوى العالم

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن 14 دولة عربية تقع ضمن الدول الأكثر جفافاً على مستوى العالم وأن معظم الدول العربية الباقية تعاني من تفاقم أزمة ندرة المياه وشحها ‏بسبب التغيرات المناخية التي تزيد من تدهور الأمن الغذائي وتباطؤ التنمية وزيادة النزوح البشري.

مشاركة 14 وزيرا و900 شركة متخصصة في تكنولوجيا المياه

جاء ذلك خلال افتتاح المعرض العربي لتكنولوجيات المياه، اليوم، والمقام علي هامش المنتدي العربي الخامس للمياه، بمشاركة 14 وزيرا للمياه والطاقة والإسكان والبيئة، وبمشاركة الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، ويتواجد في المعرض نحو 900 عارضاً وشركة متخصصة في تكنولوجيا المياه والصرف والبيئة.

أضاف أبو الغيط أن موقف الجامعة داعما ‏للحقوق العربية في المياه المشتركة وفق قواعد قانونية عادلة، مؤكدا أن الجامعة تدفع مسار المفاوضات بين الدول العربية وجيرانها في المنازعات التي تنشب في المياه المشتركة.‏

وطلب أبو الغيط بتنسيق الجهود العربية للحفاظ على الأمن العربي المائي ووضع سياسات مشتركة لكل الحكومات والأجهزة المعنية لحسن إدارة الموارد المائية وحل مشكلات الجفاف ‏والتصحر.

محمود أبو زيد: المنطقة العربية تواجه اليوم تحديات مائية متعددة وغير مسبوقة

أكد الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، أن المنطقة العربية تواجه اليوم تحديات مائية متعددة وغير مسبوقة تؤثــر علــى استقرارها وتهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى الرغم من عقود من التنظيم والاستثمارات الكبيرة في القطاعات ذات الصلة بالمياه، إلا أن الأدلة ما زالت تشير إلى أن التغيرات المناخية المتزايدة بتأثيرها السلبي على توافر المياه بالإضافة إلى ندرة المياه الموجودة فـي المنطقة، قد حولت سبل المعيشة إلى حالة مـن الفقـر الشـديد وانعدام الأمـن الغذائـي وأثرت بشدة علـى معدلات التوظيـف ذات الصلة بالمياه مؤدية إلى خفض كبيـر في فرص العمل والاقتصاد الإقليمي عامة.