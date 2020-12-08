"العربي للمياه" يطلق شبكة لأمن المناخ

أطلق المجلس العربي للمياه اليوم الثلاثاء الشبكة العربية لأمن المناخ، والتي تستهدف تنفيذ برنامج متكامل لدعم الخطط الوطنية والمحلية والإقليمية لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية والأمن الغذائي والبيئة بمصر والمنطقة.

وصرح الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق، بأن المبادرة تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المنشودة والمستدامة في المنطقة العربية، وتحقيق تنمية أكثر وعياً بمخاطر تغير المناخ وعلاقاتها بالأمن الغذائي وندرة المياه والهشاشة الاجتماعية والبيئة.

وقال: "إن المبادرة تأتي ضمن المشروع الإقليمي (أمن المناخ 2019-2022) والذي أطلقه المجلس العربي للمياه والجامعة العربية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومبادرة تمويل الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وبرنامج الأغذية العالمي، وذلك من أجل تطوير وتعزيز القدرات الإقليمية والوطنية والمحلية على دمج اعتبارات تغير المناخ بفاعلية.

وأوضح أبو زيد أن الشبكة سوف تسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتكيف المناخي وسياسات التنمية والحد من الأزمات وتيسيير تمويل المشروعات لمواجهة مخاطر تغير المناخ والكوارث الطبيعية والتعافي منها من أجل أمن ورفاهية المواطن العربي.

من جانبها أشارت السفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية إلى أهمية الحوار وتبادل المعلومات والخبرات لوضع استراتيجية لتحقيق أمن المناخ، مؤكدة أن أمن المناخ مربوط بالأمن البشري والقومي لكل بلدان المنطقة.

وأعلنت باولا باجيلياني منسقة المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن التغيرات المناخية ظاهرة خطيرة سوف تزيد من الضغوط على البشر والطبيعة والأرض والمياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي لها آثارها السلبية على حياة البشر وزيادة معدلات الهجرة بالمنطقة العربية باعتبارها أكثر المناطق التي تتضرر بها مصادر المياه.

وأشارت إلى اهتمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتوفير الموارد البشرية والتمويلية لمعالجة التحديات والمشاكل الناتجة بسبب تغير المناخ، منوهه إلى ضرورة قيام جميع المنظمات والجهات للعمل سوياً لمجابهة مخاطر تغير المناخ بالمنطقة العربية.

فيما حذر الدكتور وليد عبد الرحمن نائب رئيس المجلس العربي للمياه خلال مشاركته إدارة الحوار الإقليمي من أن تغير المناخ سوف يعرض المنطقة العربية إلى نقص حاد في الغذاء والمياه والطاقة، الأمر الذي سينعكس سلبا على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، مطالباً بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات والسياسات للحد من هذه المخاطر.