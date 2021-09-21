القوى العاملة: توظيف 2516 شابا وصرف ربع مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة

تواصل وزارة القوى العاملة، وعلى رأسها محمد سعفان وزير القوى العاملة جهودها المبذولة في توفير فرص العمل للشباب وتوظيف آلاف الخريجين من كل الفئات في جميع المحافظات، ضمن خطة توفير حياة كريمة، وتخفيض معدلات البطالة، ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم في سوق العمل المحلي.

استمارات كعب عمل لـ2516 شابا بالجيزة لإنهاء إجراءات التعيين

وقال هيثم سعد الدين المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تلقى تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، يفيد بأن المديرية أنهت إجراءات توظيف وتعيين 2516 شابا بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة الجيزة، واستخراج كعوب العمل المطلوبة لالتحاقهم بالعمل، لافتا إلى أن هناك 92 شابا من ذوى القدرات والهمم سيجرى تعيينهم من بين من تمت إنهاء إجراءات توظيفهم.

توظيف ذوي الهمم والقدرات بمحافظة الجيزة

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، يؤكد على منح فرص التوظيف لذوي الهمم والقدرات الخاصة، من كافة التخصصات في منشآت القطاع الخاص، في إطار خطة الدولة المصرية لدمج هذه الفئات في سوق العمل المصري.

صرف 250 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا بالجيزة

وأضاف هيثم سعد الدين، أن تقرير مديرية القوى العاملة تضمن أيضا، قيام المديرية بصرف 250 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالجيزة، لافتا إلى أن العمالة غير المنتظمة التي صرفت المنحة، هي العمالة المسجلة رسميا في سجلات ودفاتر المديرية.

وفي ذات السياق، أكد المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزارة قامت بتوفير فرص عمل بمنشآت القطاع الخاص، لـ8 مهن وحرف بمحافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير فرص العمل بالمحافظات لشباب الخريجين والحرفيين.

وفي سياق آخر أعلن المتحدث الرسمي، تنظيم مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية لندوة توعوية وورشة عمل في السلامة والصحة المهنية بمضرب الأرز بالمحافظة، لتعريف العاملين بأطر وضوابط ودواعي وأهداف السلامة والصحة المهنية، الضرورية للحفاظ على حياة العمال.