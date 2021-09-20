القوى العاملة: تحصيل 468 ألف جنيه مستحقات رسام مصري بالسعودية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطن مصري، بلغت 112 ألفاً و 514 ريالا سعودياً، أي ما يعادل 468 ألفا و643 جنيها.

وأكد هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن «و.أ.ح» ويعمل رسام معماري لدي احدي الشركات لتحصيلها وديا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

جهة العمل رفضت التسوية والمحكمة أنصفت المواطن

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إنه كلف الملحق العمالي كريم أبو السعود بمتابعة مستحقات المواطن المذكور، وقام بدوره بمخاطبة الشركة التي يعمل بها المواطن «و.أ.ح» وديا إلا أنها رفضت التسوية الودية، فتم توجيه المواطن لتحريك دعاوى عمالية ضد الشركة، وقضت المحكمة العمالية بأحقية المواطن المصري في مبلغ 112 ألفاً و 514 ريالا سعودياً، أي ما يعادل 468 ألفا و643 جنيها، بموجب أمر الصرف رقم 4220006075 على مصرف الراجحي.

المواطن يحصل على خروج نهائي ويعود لأرض الوطن

وأشار أبو السعود إلي أنه نظراً لانتهاء إقامة المواطن فقد تم استصدار خطاب خروج نهائي موجه إلى مكتب عمل الرياض لتمكين المواطن من الحصول على تأشيرة خروج نهائي والعودة إلى أرض الوطن، وأصدر وثيقة سفر انتهاء الجواز.

وقدم المواطن المصري الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان علي الاستجابة السريعة من قبل مكتب التمثيل العمالي بالرياض على رعايته للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها.