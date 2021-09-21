«القوى العاملة» بالنواب: ليبيا تستوعب أكثر من 2 مليون مصري خلال 3 سنوات

توقع عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشأن العمالة المصرية في ليبيا، أن يستوعب السوق الليبي أكثر من مليوني عامل خلال 3 سنوات مقبلة مع بدء خطة الإعمار، مؤكدًا أن العمالة المصرية لديها خبرة كبيرة في ذلك الشأن، كما أنها تحظى بتقدير تاريخي من الدولة الليبية الشقيقة.

توقيع اتفاقيات بين مصر وليبيا بـ19 مليار دينار

وقال «عبدالفضيل»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن نتائج الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، التي عقدت بالقاهرة، وشهدت توقيع عدد كبير من العقود والاتفاقات التي تقدر بنحو 19 مليار دينار ليبي، كانت إيجابية للغاية ومبشرة أيضا بعلاقات أوسع في المرحلة المقبلة، خاصة وأنها أكدت على التقدم الكبير في ملف العلاقات بين البلدين، وزيادة الاستثمارات وعودة العمالة المصرية إلى البلاد، والإشارة إلى أن ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري من اليوم.

خطة وبرتوكول الربط الإلكتروني

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن العمالة المصرية في ليبيا، أنّ تنفيذ خطة وبروتوكول الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، خطوة هامة وعملية على أرض الواقع لحماية مصالح الطرفين المتعاقدين، إذ أن عملية الربط ستوفر قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية، وتسهيل إجراءات وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ في البلدين.