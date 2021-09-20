العمالة المصرية في ليبيا.. خطة مصرية لمساندة جهود إعمار الدولة الشقيقة

أصبح وجود العمالة المصرية في ليبيا مسألة وقت، أظهرتها الزيارات المتعددة والمتبادلة بين الجانبين المصري والليبي التي تمت على مستويات عالية، كان آخرها زيارة عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية، الأسبوع الماضي، والتي استقبله خلالها محمد سعفان وزير القوى العامة، مع إجراء جولة تفقدية للعاصمة الإدارية الجديدة، رافقهما فيها وفد ليبي رفيع المستوى.

العمالة المصرية في ليبيا ضمن خطة إعمار الدولة الشقيقة

وقالت مصادر حكومية، في هذا الصدد، إنَّ عودة ضخ العمالة المصرية في ليبيا، ستكون في إطار خطة الدولة المصرية للمساهمة في إعمار ليبيا الشقيقة، حيث ستكون عملية الضخ على عدة مراحل، ستشمل المرحلة الأولى من هذه المراحل، ضخ حوالي مليون من العمالة المصرية بسوق العمل الليبي.

خطة الدعم المصرية تستهدف عودة انتشار العمالة المصرية في ليبيا

وذكرت المصادر الحكومية، لـ«الوطن» أنَّ عملية ضخ العمالة المصرية في ليبيا، ستكون أحد مظاهر مساندة ودعم الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي للأشقاء العرب وعودة الريادة لمصر في المنطقة.

وتابعت المصادر الحكومية، أنَّ المرحلة الأولى من مراحل عودة ضخ العمالة المصرية في ليبيا، ستتركز وتتمحور في عمليات إعادة الإعمار في قطاع الإنشاءات والمعمار والمقاولات، مؤكّدة أنَّ العلاقات المصرية -الليبية، تمر بأفضل مراحل التعاون والمسندة والتفاهم، حيث يبذل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جهودًا غير مسبوقة وغير عادية، لدعم الدول الأشقاء، وعودة دورالريادة لمصر في المنطقة كسابق عهدها.

المصادر: الحكومة تستهدف ضخ 3 ملايين من العمالة المصرية في ليبيا

وأوضحت المصادر، أنَّ إجمالي عدد العمالة المصرية التي سيتمّ تسفيرها إلى سوق العمل الليبي، ضمن خطة الدولة المصرية لإعادة إعمار ليبيا، قد يصل إلى 3 ملايين عامل مصري في مهن وحرف وتخصصات متنوعة ومتعددة، حيث سيتبع المرحلة الأولى، مرحلتان ثانية وثالثة خلال السنوات المقبلة.

جدير بالذكر أنَّ سوق العمل في ليبيا كانت تستوعب وحدها أكثر من 2 مليون عامل قبل عام 2011، والسعودية 3.3 مليون عامل والأردن 500 ألف، والكويت 500 ألف، والإمارات 250 ألفاً، غير عدد آخر من الدول العربية.