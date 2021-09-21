الداخلية تنعى المشير طنطاوي: خالص العزاء للقوات المسلحة وأسرة الراحل

نعت وزارة الداخلية، ببالغ الحزن والأسى، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنيّة صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عاما.

وأعربت وزارة الداخلية في بيان عنها، عن خالص عزائها ومواساتها للقوات المسلحة المصرية وأسرة الراحل، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.