القيادات التنفيذية بالمحافظات تنعى المشير محمد حسين طنطاوي

نعت القيادات التنفيذية في مختلف المحافظات المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، وأصدرت المحافظات والجماعات بيانات تنعي الفقيد وتتقدم بخالص العزاء للقوات المسلحة والشعب المصري.

ونعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالنيابة عن أبناء المحافظة وكافه قياداتها التنفيذية والشعبية المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، مؤكدا أن الراحل أفنى حياته فى خدمة الوطن وتولى مسئولية البلاد فى مرحلة حرجة، واجه خلالها كافة التحديات بكل حكمة واقتدار مؤكدا أنه كان مثالا يحتذى به فى الوطنية والإخلاص.

كما نعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المشير محمد حسين طنطاوي، متوجهة بخالص التعازى لأسرة الراحل العظيم ورجال القوات المسلحة والشعب المصري.

محافظ أسيوط:مصر فقدت قامة وطنية وبطلًا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة

وفي نعيه للفقيد، قال محافظ أسيوط إن مصر فقدت قامة وطنية وبطلًا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة مؤكدا أنه كان مثالا يحتذى به فى الوطنية والإخلاص متقدمًا إلى أسرة الراحل وذويه وللقوات المسلحة والشعب المصري بخالص العزاء داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع ‏رحمته.

رئيس جامعة أسيوط: الراحل تحمل الكثير في أصعب مراحل الوطن

وقال نائب رئيس جامعة أسيوط إن الراحل تحمل الكثير في أصعب المراحل التي مرت بها مصر، ولولا إخلاصه ووطنيته وحبه لبلده لساء الوضع، إلا أنه استطاع العبور بالوطن إلى بر الأمان.

محافظ بورسعيد: كان لديه رؤية ثاقبة وتحمل الكثير في سبيل وطنه

وأكد محافظ بورسعيد أن المشير طنطاوي رجل المهام الصعبة كان لديه رؤية ثاقبة وتحمل الكثير في سبيل وطنه، مشيرا إلى أن مصر فقدت رجلا من أخلص أبناءها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.