وزير الإسكان يبحث التعاون في الأمن المائي والتنمية مع مسؤول إماراتي

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، على هامش مشاركته في المنتدى العربي الخامس للمياه المقام بدبي، في الفترة من 21 حتى 23 سبتمبر الحالي، بحضور مسؤولي الوزارة، وأكثر من 600 مشارك، وممثلي 22 دولة عربية، لمناقشة سبل التعاون في قضايا الأمن المائي في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

الجزار يستعرض جهود الدولة لترشيد استهلاك المياه وتحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عاصم الجزار، جُهود الدولة في مجال توفير وترشيد استهلاك المياه، وتنمية المصادر المتجددة للحصول على المياه النظيفة، موضحا أنّ الدولة المصرية تضُخ حاليا استثمارات كبيرة في مجال الأمن المائي: «نُرحب بالتعاون المثمر في مجال الحفاظ على المياه لتحقيق التنمية المستدامة للشعوب العربية».

واستعرض الجزار أيضا، خُطة عمل الوزارة في مجال تحلية مياه البحر والتقنيات الحديثة التي يتم بها إنشاء محطات التحلية، خاصة في المدن والمناطق الساحلية، مشيرا إلى أنّ الدولة المصرية تنفذ خُطة طموحة للتوسع في تحلية مياه البحر، تُنفذ على مراحل.

وقدّم وزير الإسكان، شرحا وافيا عن آلية عمل منظومة معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه المعالجة، موضحا أنّه جار إنشاء ورفع كفاءة العديد من محطات معالجة الصرف الصحي الثنائية والثلاثية، لإعادة الاستخدام الآمن للمياه في ري المسطحات الخضراء والمزروعات بالمدن الجديدة، وتوفير المياه النقية.

ولفت الجزار، إلى إطلاق العديد من الحملات من خلال الوزارة والكيانات التابعة لها، لترشيد استهلاك المياه النقية تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، ضمن خُطة الدولة لترشيد استهلاك المياه لحث المواطنين على المشاركة في قضايا الأمن المائي والحفاظ على المياه للأجيال المقبلة.

اهتمام الدولة بملف تحلية مياه البحر تطبيقا لاستراتيجية استخدام مصادر المياه المُتاحة

وأكد الوزير، أنّ اهتمام الدولة بملف تحلية مياه البحر، يأتى تطبيقا لاستراتيجية الدولة فى استخدام جميع مصادر المياه المُتاحة، واستغلالها بالشكل الأمثل، من أجل تغطية معدلات زيادة الطلب المستمرة على المياه، نتيجة الزيادة السكانية، وتزايد معدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي.

والتقى الدكتور عاصم الجزار، وزيرة الغذاء والأمن المائي في الإمارات، على هامش فعاليات المنتدى العربي الخامس للمياه، حيث استعرض الجانبان إمكانية التعاون في المجالات المختلفة.

وحضر اللقاء، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية التحتية، والدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق، ورئيس المجلس العربي للمياه، والدكتور حسين العاطفي، أمين عام المجلس العربي للمياه، وعدد من المشاركين بالمنتدى.