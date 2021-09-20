وزير الإسكان يبحث تنمية أراضي شرق مدينة العلمين الجديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا، لبحث مخططات تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي الواقعة شرق مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية، ومسؤولي الوزارة.

تنمية الساحل الشمالي لتوفير فرص استثمار وعمل

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الاستخدام الأمثل للأراضي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الكبيرة للساحل الشمالي الغربي، وتنميتها بأفضل السبل، بما يتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بما يسهم في إتاحة فرص استثمارية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريبا، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.