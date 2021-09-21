شعبة الكوافير: «التضامن» تدعم المتدربين على مهنة التجميل بـ3 آلاف جنيه

أعلنت شعبة الكوافير بغرفة القاهرة، عن اعتزام الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار الشراكة مع الشعبة، لعمل دورات تدربيية بغرفة القاهرة للأرامل والمطلقات على مهنة التجميل، وتقديم مساعدات مالية تقدر قيمتها بنحو 3 آلاف جنيه لكل متدربة، لمساعدتها في حياة كريمة وممارسة نشاطها.

شراكة لتدريب الأرامل والمطلقات على مهنة التجميل

وقال محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة، في تصريحات لـ «الوطن»، إن الشعبة قامت بعمل شراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي منذ فترة، حيث قامت الوزارة بتقديم فرص دعم لتدريب الشباب والفتيات على مهنة الكوافير ووقدمت دعما ماديا للمتدربين.

وأوضح «الدجوي»، أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بعمل شراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، لتقديم الدعم لأي طلبات تدريب.

التضامن: نهتم بالتدريب والعمل لمن هو قادر

وأشار إلى أن وزارة التضامن تسعى لتغيير صورة الوزارة بأنها ليست «وزارة غلابة»، ولكن تمثل أيضا الراغبين في العمل، والانتقال من الحماية إلى الإنتاج والعمل لمن هم قادرين عليه، وسوق العمل يحتاج هؤلاء المواطنين والتدريب مرتبط بالمهن وهو موجه لأي فرد يتقدم للوزارة أو لشركائنا.

وأكد رئيس شعبة الكوافير، أن الهدف من البروتوكول ليس التدريب فقط، ولكن تخريج طالب متدرب وتوفير فرص عمل مع القطاع الخاص وتوفير قروض عن طريق الوزارة، وكذلك الحد من الدروات التدريبة غير الرسمية المنتشرة حاليا.

3 آلاف جنيه للمتدربة من وزارة التضامن الاجتماعي

وأوضح «الدجوي» أن المتدربين سيحصلون على شهادات معتمدة من اتحاد الغرف التجارية ووزارة التضامن ووزارة الخارجية، مما يتيح لهم التقدم للعمل في هذا النشاط سواء محليا أو بالخارج، كما يتضمن البروتوكول دعم الوزارة للمتدربين بـ3000 آلاف جنيه.